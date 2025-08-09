Estas son las profesiones que la IA haría crecer en los próximos años

El ingeniero de Prompt: el arquitecto de las respuestas inteligentes

Una de las profesiones más novedosas y con mayor crecimiento será el ingeniero de Prompt. Este profesional diseña las instrucciones que las inteligencias artificiales reciben para generar respuestas precisas y útiles. Por ejemplo, las preguntas que usuarios hacen a plataformas como ChatGPT necesitan ser interpretadas correctamente para que las respuestas tengan sentido y calidad. La habilidad para construir estos “prompts” requiere conocimientos técnicos y un pensamiento lógico que garantice la eficiencia de la IA.