La agenda turística de todo Tucumán para el fin de semana del 9 y 10 de agosto

Después de un viernes de temperaturas bajas, Tucumán promete un fin de semana cálido, con el clima ideal para salir a pasear en familia y recorrer cada rincón de la provincia. Por eso el Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de actividades, ferias, paseos y encuentros gastronómicos que se llevarán a cabo durante este sábado y domingo.
Cada feria de artesanos, cada espectáculo musical y cada sendero que se interna en la yunga es una oportunidad para conectar. Conectar con nuestras tradiciones, con el talento de los artistas y con la energía inagotable de la naturaleza. Este fin de semana, Tucumán no es solo un lugar en el mapa, sino un destino para crear recuerdos, compartir momentos y dejarse sorprender por la magia que aguarda en cada uno de sus rincones.
Sábado 9 de agosto: actividades turísticas en Tucumán
- Caminata a El Morro | 7 a 13 | Salida desde Hotel Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules
- Museo Arqueológico Los Menhires | 9 a 19 | Predio Los Menhires | El Mollar
- Circuito a pie | 9.30 | Salida desde la Oficina de Informes de Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán
- City tour | 10 a 14 | Av. Aconquija 2021 | Yerba Buena
- 5 ta Edición Rally y Pre Trasmontaña | Desde las 10 | Predio El Lapacho | San Pedro de Colalao
- Museo Nasif Estéfano | 10 a 12 y 18 a 20 | Nasif Estéfano 242 | Concepción
- El Bus Turístico | 11 a 16 | Salidas desde Laprida al 50 | San Miguel de Tucumán
- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11 | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle
- Museo Arqueológico El Cadillal | 11 a 19 | MAC | El Cadillal
- Yapa de la Fiesta de la Feria | Desde las 12 | Predio Mercedes Sosa | Simoca
- Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes | 12 a 20 | A 500 m de la rotonda | El Cadillal
- Trekking El Caracol | A las 14 | Comuna Soldado Maldonado | Monteros
- Gran Fiesta día de las infancias | 14 a 18 | Predio Zabaleta | San Pablo y Villa Nougués
- Paseo de artesanos | A las 15 | Plaza 25 de Mayo | Aguilares
- Estación Rock | A las 15 | Ex estación del tren | Monteros
- Celebración mes de las infancias | 15 a 18 | Club Estación Experimental | Las Talitas
- Carrera por el mes del TDAH | A las 15.30 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Clases de Yoga | A las 15.30 | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena
- Clases de Yoga | A las 15.30 | Parque Percy Hill | Yerba Buena
- Recorrido a La Ciudadela | A las 16 | Salida desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán
- Feria de Emprendedores | De 16 a 20 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria de Artesanos | De 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria de artesanos | A las 17 | Plaza Bicentenario | Las Talitas
- Paseo Gastronómico | De 17 a medianoche | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria Gourmet | De 17 a medianoche | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Clases de Folclore | A las 17.30 | Plaza Temática | San Miguel de Tucumán
- Historia de Raco | A las 18 | Museo Provincial | Raco
- Proyección 4D: Los decididos de la patria | A las 19 | Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | A las 19 y 19.30 | Cristo Bendicente | San Javier
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | A las 19 y 19.30| Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
- Espectáculo de Luces y Sonido | A las 19.30 y 20.30| Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán
- El Brote (Obra teatral) | A las 21 | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán
- Obra Marat-Sade | A las 21 | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán
- Connie Ballarini (Show de Stand Up) | A las 21 | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán
- Peña cultural El Cardón | A las 22 | Heras 50 | San Miguel de Tucumán
Domingo 10 de agosto: actividades turísticas en Tucumán
- Tour Religioso | De 7.30 a 15 | Salida desde Mercado Municipal | Tafí Viejo
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | De 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules
- Campeonato de Karting | A las 9 | Comuna de Lamadrid | Graneros
- Museo Arqueológico Los Menhires | De 9 a 14 | Predio Los Menhires | El Mollar
- Doma y Folclore | A las 10 | Cancha de Rugby | El Cadillal
- 5ta Edición Rally y Pre Trasmontaña | Desde las 10 | Predio El Lapacho | San Pedro de Colalao
- Taller de caricaturas | De 10 a 12 | Salón de Mujeres Monterizas | Monteros
- El Bus Turístico | De 11 a 16 | Salidas desde Laprida al 50 | San Miguel de Tucumán
- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11 | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle
- Museo Arqueológico El Cadillal | De 11 a 19 | MAC | El Cadillal
- Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes | De 12 a 20 | A 500 m de la rotonda | El Cadillal
- Triatlón y Duatlón de Monteros | Durante la mañana | Club Monteros Vóley | Monteros
- Paseo de artesanos | A las 15 | Plaza 25 de Mayo | Aguilares
- Gran fiesta para los niños | A las 15 | Plaza San Martín | Bella Vista
- Feria de emprendedores | A las 15 | Parque Temático Histórico | Famaillá
- Festejo Día de las Infancias | A las 15 | Cabildo de Famaillá | Famaillá
- Feria de artesanos | Toda la tarde | Plaza 9 de Julio | La Cocha
- Títeres: Galletas Belgranianas | A las 16 | Casa Belgraniana | San Miguel de Tucumán
- Feria de emprendedores | A las 16 | Plaza 9 de Julio | Lules
- Feria de artesanos | A las 16 | Plaza Haimes | Concepción
- City Tour | De 16 a 21 | Salida desde Ente de Turismo | Tafí Viejo
- Feria de artesanos y emprendedores | De 16 a 21 | San Martín al 100 | Tafí Viejo
- Feria de Emprendedores | De 16 a 22 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria de Artesanos | De 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria de artesanos | A las 17 | Plaza Bicentenario | Las Talitas
- Paseo Gastronómico | De 17 a medianoche | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria Gourmet | De 17 a medianoche | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Concurso Sánguche de Milanesa | A las 19 | Paseo Histórico | Famaillá
- Proyección 4D: Los decididos de la patria | A las 19 | Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | A las 19 y 19.30 | Cristo Bendicente | San Javier
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | A las 19 y 19.30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
- Espectáculo de Luces y Sonido | A las 19..30 y 20.30 | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán
- Hola, está Pablo? (Universo más 30) | 20.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán
- Paseo Gastronómico Municipal | Desde las 21 | Av. Alem | Tafí Viejo