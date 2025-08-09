 La agenda turística de todo Tucumán para el fin de semana del 9 y 10 de agosto
SociedadTurismo

La agenda turística de todo Tucumán para el fin de semana del 9 y 10 de agosto

Cada localidad tiene una oferta especial para entretener a los vecinos y visitantes el fin de semana.

Foto: Ente Tucumán Turismo
Hace 2 Hs

Después de un viernes de temperaturas bajas, Tucumán promete un fin de semana cálido, con el clima ideal para salir a pasear en familia y recorrer cada rincón de la provincia. Por eso el Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de actividades, ferias, paseos y encuentros gastronómicos que se llevarán a cabo durante este sábado y domingo.

Cada feria de artesanos, cada espectáculo musical y cada sendero que se interna en la yunga es una oportunidad para conectar. Conectar con nuestras tradiciones, con el talento de los artistas y con la energía inagotable de la naturaleza. Este fin de semana, Tucumán no es solo un lugar en el mapa, sino un destino para crear recuerdos, compartir momentos y dejarse sorprender por la magia que aguarda en cada uno de sus rincones.

Sábado 9 de agosto: actividades turísticas en Tucumán

- Caminata a El Morro | 7 a 13 | Salida desde Hotel Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo

- Visitas guiadas a Ruinas de San José | 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules

- Museo Arqueológico Los Menhires | 9 a 19 | Predio Los Menhires | El Mollar

- Circuito a pie | 9.30 | Salida desde la Oficina de Informes de Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

- City tour | 10 a 14 | Av. Aconquija 2021 | Yerba Buena

- 5 ta Edición Rally y Pre Trasmontaña | Desde las 10 | Predio El Lapacho | San Pedro de Colalao

- Museo Nasif Estéfano | 10 a 12 y 18 a 20 | Nasif Estéfano 242 | Concepción

- El Bus Turístico | 11 a 16 | Salidas desde Laprida al 50 | San Miguel de Tucumán

- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11 | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

- Museo Arqueológico El Cadillal | 11 a 19 | MAC | El Cadillal

- Yapa de la Fiesta de la Feria | Desde las 12 | Predio Mercedes Sosa | Simoca

- Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes | 12 a 20 | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

- Trekking El Caracol | A las 14 | Comuna Soldado Maldonado | Monteros

- Gran Fiesta día de las infancias | 14 a 18 | Predio Zabaleta | San Pablo y Villa Nougués

- Paseo de artesanos | A las 15 | Plaza 25 de Mayo | Aguilares

- Estación Rock |  A las 15 | Ex estación del tren | Monteros

- Celebración mes de las infancias | 15 a 18 | Club Estación Experimental | Las Talitas

- Carrera por el mes del TDAH | A las 15.30 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Clases de Yoga | A las 15.30 | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena

- Clases de Yoga | A las 15.30 | Parque Percy Hill | Yerba Buena

- Recorrido a La Ciudadela | A las 16 | Salida desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

- Feria de Emprendedores | De 16 a 20 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

-  Feria de Artesanos | De 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Feria de artesanos | A las 17 | Plaza Bicentenario | Las Talitas

- Paseo Gastronómico | De 17 a medianoche | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria Gourmet | De 17 a medianoche | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Clases de Folclore | A las 17.30 | Plaza Temática | San Miguel de Tucumán

- Historia de Raco | A las 18 | Museo Provincial | Raco

- Proyección 4D: Los decididos de la patria | A las 19 | Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán

- Espectáculo Cristo Resplandeciente | A las 19 y 19.30 | Cristo Bendicente | San Javier

- Mapping: Aparición de la Madre de Dios |  A las 19 y 19.30| Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

- Espectáculo de Luces y Sonido | A las 19.30 y 20.30| Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

- El Brote (Obra teatral) | A las 21 | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán

- Obra Marat-Sade | A las 21  | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán

- Connie Ballarini (Show de Stand Up) | A las 21  | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

- Peña cultural El Cardón | A las 22 | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

Domingo 10 de agosto: actividades turísticas en Tucumán

- Tour Religioso | De 7.30 a 15 | Salida desde Mercado  Municipal | Tafí Viejo

- Visitas guiadas a Ruinas de San José | De 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules

- Campeonato de Karting | A las 9 | Comuna de Lamadrid | Graneros

- Museo Arqueológico Los Menhires | De 9 a 14 | Predio Los Menhires | El Mollar

- Doma y Folclore | A las 10 | Cancha de Rugby | El Cadillal

- 5ta Edición Rally y Pre Trasmontaña | Desde las 10 | Predio El Lapacho | San Pedro de Colalao

- Taller de caricaturas | De 10 a 12 | Salón de Mujeres Monterizas | Monteros

- El Bus Turístico | De 11 a 16 | Salidas desde Laprida al 50 | San Miguel de Tucumán

- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11 | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

- Museo Arqueológico El Cadillal | De 11 a 19 | MAC | El Cadillal

- Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes | De 12 a 20  | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

- Triatlón y Duatlón de Monteros | Durante la mañana | Club Monteros Vóley | Monteros

- Paseo de artesanos | A las 15 | Plaza 25 de Mayo | Aguilares

- Gran fiesta para los niños | A las 15  | Plaza San Martín | Bella Vista

- Feria de emprendedores | A las 15 | Parque Temático Histórico | Famaillá

- Festejo Día de las Infancias | A las 15  | Cabildo de Famaillá | Famaillá

- Feria de artesanos | Toda la tarde | Plaza 9 de Julio | La Cocha

- Títeres: Galletas Belgranianas | A las 16 | Casa Belgraniana | San Miguel de Tucumán

- Feria de emprendedores | A las 16 | Plaza 9 de Julio | Lules

- Feria de artesanos | A las 16 | Plaza Haimes | Concepción

- City Tour | De 16 a 21 | Salida desde Ente de Turismo | Tafí Viejo

- Feria de artesanos y emprendedores | De 16 a 21 | San Martín al 100 | Tafí Viejo

- Feria de Emprendedores | De 16 a 22 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria de Artesanos | De 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Feria de artesanos | A las 17 | Plaza Bicentenario | Las Talitas

- Paseo Gastronómico | De 17 a medianoche | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria Gourmet | De 17 a medianoche | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Concurso Sánguche de Milanesa | A las 19 | Paseo Histórico | Famaillá

- Proyección 4D: Los decididos de la patria | A las 19 | Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán

- Espectáculo Cristo Resplandeciente | A las 19 y 19.30 | Cristo Bendicente | San Javier

- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | A las 19 y 19.30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

- Espectáculo de Luces y Sonido | A las 19..30 y 20.30 | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

- Hola, está Pablo? (Universo más 30) | 20.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

- Paseo Gastronómico Municipal | Desde las 21 | Av. Alem | Tafí Viejo

Temas TucumánEnte Tucumán Turismo
