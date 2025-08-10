Comer saludable para adelgazar: descubre las porciones ideales sin pasar hambre

Hay que olvidarse de las dietas restrictivas y el sufrimiento innecesario. Adoptar una alimentación saludable no se trata de privarse, sino de aprender a comer. Es un cambio de estilo de vida que transforma tu relación con la comida. Una de las primeras preguntas que surgen al embarcarse en este viaje es: ¿cuánto debo comer de cada alimento y con qué frecuencia?
Si eres nuevo en esto de "comer bien", la lista de dudas puede ser interminable. Cantidades, frecuencias, alimentos permitidos, vitaminas, suplementos... el vocabulario de una alimentación saludable puede ser confuso.
Cantidad y frecuencia para una vida más sana
Entender qué alimentos son más beneficiosos y en qué cantidades y frecuencias consumirlos es fundamental para una alimentación saludable. Esta guía de porciones te ayudará a resolver esas dudas:
-Arroz, trigo, avena y quinoa:* hidratos de carbono complejos que te dan energía. Inclúyelos en todas las comidas, sin olvidar una rebanada de pan en el desayuno y el almuerzo. Una porción ideal de arroz son 70 gramos (lo que cabe en el puño de tu mano).
-Verduras: consume al menos dos raciones diarias, preferiblemente frescas, de temporada y de la zona. Una de ellas, cruda (ensalada variada). Una ración equivale a 150-200 gramos (un plato). Si prefieres puré o crema, aumenta la cantidad a 250 ml (un bol mediano).
-Carnes: opta por cortes magros y retira la grasa visible antes de cocinar. En el caso del pollo, quita la piel, ya que es donde se acumula la grasa. Consume entre tres y cuatro raciones por semana, del tamaño de la palma de tu mano.
-Huevos: estudios demuestran que un huevo al día no altera el colesterol ni aumenta el riesgo cardiovascular. Puedes consumir entre tres y cuatro huevos medianos (o seis a ocho pequeños) a la semana, incluso en días seguidos.
-Frutas: su contenido de azúcar no es perjudicial gracias a la fibra. ¡Consume tres o más piezas al día! Es mejor comer la fruta entera que en zumo, para aprovechar toda la fibra. La porción ideal varía entre 150 y 200 gramos.