 Comer saludable para adelgazar: descubre las porciones ideales sin pasar hambre
Secciones
SociedadSalud

Comer saludable para adelgazar: descubre las porciones ideales sin pasar hambre

Si eres nuevo en esto de "comer bien", la lista de dudas puede ser interminable.

Imagen ilustrativa.
Hace 4 Hs

Hay que olvidarse de las dietas restrictivas y el sufrimiento innecesario. Adoptar una alimentación saludable no se trata de privarse, sino de aprender a comer. Es un cambio de estilo de vida que transforma tu relación con la comida. Una de las primeras preguntas que surgen al embarcarse en este viaje es: ¿cuánto debo comer de cada alimento y con qué frecuencia?

Si eres nuevo en esto de "comer bien", la lista de dudas puede ser interminable. Cantidades, frecuencias, alimentos permitidos, vitaminas, suplementos... el vocabulario de una alimentación saludable puede ser confuso.

Cantidad y frecuencia para una vida más sana

Entender qué alimentos son más beneficiosos y en qué cantidades y frecuencias consumirlos es fundamental para una alimentación saludable. Esta guía de porciones te ayudará a resolver esas dudas:

-Arroz, trigo, avena y quinoa:* hidratos de carbono complejos que te dan energía. Inclúyelos en todas las comidas, sin olvidar una rebanada de pan en el desayuno y el almuerzo. Una porción ideal de arroz son 70 gramos (lo que cabe en el puño de tu mano).

-Verduras: consume al menos dos raciones diarias, preferiblemente frescas, de temporada y de la zona. Una de ellas, cruda (ensalada variada). Una ración equivale a 150-200 gramos (un plato). Si prefieres puré o crema, aumenta la cantidad a 250 ml (un bol mediano).

-Carnes: opta por cortes magros y retira la grasa visible antes de cocinar. En el caso del pollo, quita la piel, ya que es donde se acumula la grasa. Consume entre tres y cuatro raciones por semana, del tamaño de la palma de tu mano.

-Huevos: estudios demuestran que un huevo al día no altera el colesterol ni aumenta el riesgo cardiovascular. Puedes consumir entre tres y cuatro huevos medianos (o seis a ocho pequeños) a la semana, incluso en días seguidos.

-Frutas: su contenido de azúcar no es perjudicial gracias a la fibra. ¡Consume tres o más piezas al día! Es mejor comer la fruta entera que en zumo, para aprovechar toda la fibra. La porción ideal varía entre 150 y 200 gramos.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No desayunar puede ser peligroso: lo que dice la ciencia sobre sus efectos en el cuerpo y la mente

No desayunar puede ser peligroso: lo que dice la ciencia sobre sus efectos en el cuerpo y la mente

Cinco ejercicios de fuerza para mujeres que entrenan en casa

Cinco ejercicios de fuerza para mujeres que entrenan en casa

Test del escalón de Harvard: la sencilla prueba que mide tu capacidad aeróbica

Test del escalón de Harvard: la sencilla prueba que mide tu capacidad aeróbica

Cómo lograr una casa silenciosa: 10 claves para reducir el ruido y mejorar la calidad de vida

Cómo lograr una casa silenciosa: 10 claves para reducir el ruido y mejorar la calidad de vida

Cómo reafirmar la piel y reducir la celulitis: claves para la salud y el bienestar todo el año

Cómo reafirmar la piel y reducir la celulitis: claves para la salud y el bienestar todo el año

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
4

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
5

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Comentarios