El Gobierno nacional defenderá las reformas por decreto a pesar del rechazo legislativo

La actitud de Victoria Villarruel

Sobre la posibilidad de que el Senado también rechace los decretos, Francos indicó que dependerá de las circunstancias parlamentarias y de la decisión de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. Sin embargo, aseguró que incluso si se rechazan los decretos en el Senado, el impacto sería limitado, ya que las modificaciones ya están en vigencia.