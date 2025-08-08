 El Gobierno nacional defenderá las reformas por decreto a pesar del rechazo legislativo
Guillermo Francos cuestionó la lógica de que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo y luego rechace las medidas tomadas en uso de esas facultades.

El Gobierno nacional anunció que mantendrá en vigor las reformas implementadas mediante decretos, incluso si el Congreso las rechaza. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la utilización de estos instrumentos legales con el argumento de que se basan en las facultades delegadas previamente aprobadas por el Poder Legislativo.

Francos cuestionó la lógica de que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo y luego rechace las medidas tomadas en uso de esas facultades. Durante una entrevista radial, el funcionario destacó que el Gobierno avanzó en la fusión y reducción de organismos estatales, como el INTA y el INTI, argumentando que la estructura y el gasto público eran insostenibles.

El Gobierno defendió que estas reformas permitieron avanzar en el ajuste del gasto estatal, al revertir el déficit fiscal. Francos explicó que, tras la asunción del nuevo gobierno, se pasó de un déficit a un superávit fiscal.

La actitud de Victoria Villarruel

Sobre la posibilidad de que el Senado también rechace los decretos, Francos indicó que dependerá de las circunstancias parlamentarias y de la decisión de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. Sin embargo, aseguró que incluso si se rechazan los decretos en el Senado, el impacto sería limitado, ya que las modificaciones ya están en vigencia.

El funcionario contrastó la gestión actual con la de gobiernos anteriores, al afirmar que el peronismo y el kirchnerismo "abusaron de la facultad constitucional" de las delegaciones legislativas, mientras que el actual oficialismo solicitó la delegación por un período limitado y cumplió con el plazo establecido.

