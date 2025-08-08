Estas son las frutas que se deben comer antes y después de entrenar

Las frutas son una fuente esencial de nutrientes y energía, especialmente importantes para aquellos que realizan actividad física regularmente. No todas las frutas tienen el mismo impacto en el cuerpo antes y después del ejercicio. Algunas ayudan a preservar la energía durante el entrenamiento, mientras que otras son ideales para la recuperación muscular posterior. Amelia De La Peña, nutricionista deportiva, nos ofrece una guía sobre las frutas más recomendadas para consumir antes y después de entrenar.