 Incendio en El Cortaderal: changarín imputado por quemas
Secciones
Seguridad

Incendio en El Cortaderal: changarín imputado por quemas
Hace 4 Hs

El Ministerio Fiscal acusó a un changarín por un incendio calificado como intencional y de alto riesgo. Deberá cumplir medidas de menor intensidad por seis meses pese al pedido de prisión preventiva formulado en su contra por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Son tres las aprehensiones realizadas hasta el momento. 

La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, convocó a una audiencia donde se formularon cargos a un hombre, de 39 años, quien dijo desempeñarse como changarín. Por delegaciones de la titular, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy lo imputó por el delito de incendio en calidad de autor, hecho ocurrido el pasado martes 5 en la localidad de El Cortaderal (Leales), sobre ruta nacional 9 Km 1.262, donde comenzó una fogata en un sector rodeado del rastrojo, provocando un peligro concreto, real y común hacia el campo colindante, el tendido eléctrico con postes de madera y la estación reductora de gas natural próxima. Personal policial sofocó el fuego. 

Hay tres detenidos por quema de vegetación: incendiaron cañaverales y pastizales

Hay tres detenidos por quema de vegetación: incendiaron cañaverales y pastizales

La representante del MPF pidió la prisión preventiva por 15 días. “Se realizaron tomas fotográficas a través del sistema de drones, atento a la longitud del lugar a inspeccionar”, detalló Deroy. “Hay viviendas habitadas y un tendido eléctrico a 100 metros de la ruta y próximos a un gasoducto”. Al momento de declarar, el imputado negó la acusación y brindó una versión exculpatoria (dijo que estaba sofocando el incendio). Cabe destacar que durante el procedimiento le fueron secuestrados un encendedor, un palo tipo caña tacuara y un celular. La jueza dispuso el cese de la aprehensión y sujetarlo a medidas de menor intensidad por seis meses.

Temas LealesInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aprehendieron a dos hombres por incendiar cañaverales: ¿dónde se pueden hacer las denuncias?

Aprehendieron a dos hombres por incendiar cañaverales: ¿dónde se pueden hacer las denuncias?

Lo más popular
Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.
1

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena
2

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT
3

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
4

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
5

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

6

Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: una animación llena de color

Estreno de cine: una animación llena de color

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Comentarios