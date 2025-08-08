Incendio en El Cortaderal: changarín imputado por quemas

La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, convocó a una audiencia donde se formularon cargos a un hombre, de 39 años, quien dijo desempeñarse como changarín. Por delegaciones de la titular, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy lo imputó por el delito de incendio en calidad de autor, hecho ocurrido el pasado martes 5 en la localidad de El Cortaderal (Leales), sobre ruta nacional 9 Km 1.262, donde comenzó una fogata en un sector rodeado del rastrojo, provocando un peligro concreto, real y común hacia el campo colindante, el tendido eléctrico con postes de madera y la estación reductora de gas natural próxima. Personal policial sofocó el fuego.