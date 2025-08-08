Incendio en El Cortaderal: changarín imputado por quemas

El Ministerio Fiscal acusó a un changarín por un incendio calificado como intencional y de alto riesgo. Deberá cumplir medidas de menor intensidad por seis meses pese al pedido de prisión preventiva formulado en su contra por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Son tres las aprehensiones realizadas hasta el momento.
La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, convocó a una audiencia donde se formularon cargos a un hombre, de 39 años, quien dijo desempeñarse como changarín. Por delegaciones de la titular, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy lo imputó por el delito de incendio en calidad de autor, hecho ocurrido el pasado martes 5 en la localidad de El Cortaderal (Leales), sobre ruta nacional 9 Km 1.262, donde comenzó una fogata en un sector rodeado del rastrojo, provocando un peligro concreto, real y común hacia el campo colindante, el tendido eléctrico con postes de madera y la estación reductora de gas natural próxima. Personal policial sofocó el fuego.
La representante del MPF pidió la prisión preventiva por 15 días. “Se realizaron tomas fotográficas a través del sistema de drones, atento a la longitud del lugar a inspeccionar”, detalló Deroy. “Hay viviendas habitadas y un tendido eléctrico a 100 metros de la ruta y próximos a un gasoducto”. Al momento de declarar, el imputado negó la acusación y brindó una versión exculpatoria (dijo que estaba sofocando el incendio). Cabe destacar que durante el procedimiento le fueron secuestrados un encendedor, un palo tipo caña tacuara y un celular. La jueza dispuso el cese de la aprehensión y sujetarlo a medidas de menor intensidad por seis meses.