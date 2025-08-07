Mendoza sancionará a los padres que no vacunen a sus hijos: cuál es la multa que deberán pagar

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza oficializó este jueves una medida clave para asegurar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. A través de un decreto publicado por el gobierno de Alfredo Cornejo, se estableció un procedimiento formal para denunciar a padres, tutores o representantes legales que se nieguen a vacunar a niñas, niños, adolescentes o personas incapaces.