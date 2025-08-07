 El Banco Central habilita el uso de cheques electrónicos en dólares: ¿cómo funcionarán?
El Banco Central habilita el uso de cheques electrónicos en dólares: ¿cómo funcionarán?

La medida busca fomentar el uso de herramientas digitales de pago y financiamiento, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves que autorizará nuevamente la apertura de cuentas corrientes en dólares, con la particularidad de que solo podrán ser utilizadas para operaciones con cheques electrónicos, conocidos como Echeq. La decisión tiene como objetivo principal promover el uso de esta herramienta como medio de pago y financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Según detalló la entidad que preside Santiago Bausili, la medida apunta a "promover la competencia de monedas, como así también las políticas de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos", indicó en un comunicado oficial.

La normativa, que representa un cambio tras más de dos décadas de restricciones, estará disponible tanto para personas físicas como jurídicas. En todos los casos, los cheques en dólares deberán emitirse de forma electrónica, en concordancia con las actuales regulaciones para operaciones crediticias en moneda extranjera.

Operaciones exclusivamente electrónicas

La autoridad monetaria precisó también que los giros en descubierto con Echeq seguirán siendo considerados préstamos en dólares, manteniéndose así el marco normativo vigente para este tipo de transacciones.

Destacó los beneficios que el cheque electrónico ha demostrado en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs): “El Echeq demostró ser una herramienta de financiamiento especialmente relevante para las MiPyMEs, porque facilita su negociación al realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operativos, de traslado y verificación de documentos”, subrayó el texto oficial.

Banco Central de la República ArgentinaEl Banco CentralSantiago BausiliJavier MileiBanco Central de la República Argentina BCRA
