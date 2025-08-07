El Banco Central habilita el uso de cheques electrónicos en dólares: ¿cómo funcionarán?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves que autorizará nuevamente la apertura de cuentas corrientes en dólares, con la particularidad de que solo podrán ser utilizadas para operaciones con cheques electrónicos, conocidos como Echeq. La decisión tiene como objetivo principal promover el uso de esta herramienta como medio de pago y financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas.