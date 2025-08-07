Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados

Conocé cuáles so los santos principales que se celebran este 8 de agosto, según el santoral católico.
Santo Domingo de Guzmán (1170–1221): Fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos. Reconocido por su vida de predicación, pobreza voluntaria y profunda devoción, fue figura clave en la respuesta al catarismo medieval.
San Ciriaco, junto con Largo y Smaragdo, mártires del siglo IV. Apoyaban a prisioneros cristianos en las Termas de Diocleciano, realizaban exorcismos y fueron decapitados por orden del emperador Maximiano, siendo sepultados en la Vía Ostiense.
Otros santos celebrados el 8 de agosto
San Altmano de Passau (s. XI): Obispo que restauró la disciplina del clero y fundó casas de clérigos, siendo desterrado por defender la libertad de la Iglesia
Santopedia.
Beato Antonio Silvestre Moya (s. XX): Presbítero y mártir español, sufrió persecución religiosa en tiempos modernos.
San Emiliano de Cízico (s. IX): Obispo y confesor que defendió el culto a las imágenes, padeciendo exilio.
San Eusebio de Milán (s. V): Episcopo que reconstruyó la catedral de Milán tras ataques de los hunos.
San Famiano de Galese (s. XII): Ermitaño en Toscana, distribuyó sus bienes entre los pobres y vivió en austeridad.
San Marino de Anazarbe (s. IV): Martirizado durante la persecución de Diocleciano.
San Mummolo de Burdeos (s. VII): Abad en Francia, reconocido por su vida monástica.
San Pablo Ke Tingzhu (s. XX): Mártir chino, víctima de la persecución religiosa.