 Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados
Descubrí los santos que celebra la Iglesia Cató­li­ca el 8 de agosto, encabezados por Santo Domingo de Guzmán y los mártires Ciriaco, Largo y Smaragdo.

Hace 2 Hs

Conocé cuáles so los santos principales que se celebran este  8 de agosto, según el santoral católico. 

Santo Domingo de Guzmán (1170–1221): Fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos. Reconocido por su vida de predicación, pobreza voluntaria y profunda devoción, fue figura clave en la respuesta al catarismo medieval.

San Ciriaco, junto con Largo y Smaragdo, mártires del siglo IV. Apoyaban a prisioneros cristianos en las Termas de Diocleciano, realizaban exorcismos y fueron decapitados por orden del emperador Maximiano, siendo sepultados en la Vía Ostiense.

Otros santos celebrados el 8 de agosto

San Altmano de Passau (s. XI): Obispo que restauró la disciplina del clero y fundó casas de clérigos, siendo desterrado por defender la libertad de la Iglesia

Beato Antonio Silvestre Moya (s. XX): Presbítero y mártir español, sufrió persecución religiosa en tiempos modernos.

San Emiliano de Cízico (s. IX): Obispo y confesor que defendió el culto a las imágenes, padeciendo exilio.

San Eusebio de Milán (s. V): Episcopo que reconstruyó la catedral de Milán tras ataques de los hunos.

San Famiano de Galese (s. XII): Ermitaño en Toscana, distribuyó sus bienes entre los pobres y vivió en austeridad.

San Marino de Anazarbe (s. IV): Martirizado durante la persecución de Diocleciano.

San Mummolo de Burdeos (s. VII): Abad en Francia, reconocido por su vida monástica.

San Pablo Ke Tingzhu (s. XX): Mártir chino, víctima de la persecución religiosa.

