Santoral del 7 de agosto: San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo

¿Quién fue San Cayetano?

San Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480, y fue un sacerdote que consagró su vida a asistir a los más necesitados. Fundador de la orden de los Teatinos, fue un reformador e impulsor de una Iglesia más austera y cercana a los pobres. Murió en Nápoles en 1547 y fue canonizado en 1671 por el papa Clemente X.