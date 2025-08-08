Susy Shock y su Bandada de Colibríes presenta su disco “Revuelo Sur”

- Muchas cosas se están cayendo. Por eso vienen estos personajes a inventarnos que todo está bien, pero se están cayendo. A mí me gusta hablar de traba feminismo porque en el sur del mundo somos nosotras quienes hemos pateado un concepto disruptivo. No somos ni hombres ni mujeres, somos eso que viene a espejar un montón de otras cosas. Estamos en el cuerpo del deseo no solamente hablando de reivindicaciones, de buscar un DNI, de que nos hablen con la ‘E’; estamos diciendo y transitando el propio deseo de humanidad y por eso somos peligrosas y nos eligen. Claramente esto contagia, seduce y cuestiona, cuando todo el resto del mundo sólo sigue obedeciendo.