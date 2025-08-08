Susy Shock y su Bandada de Colibríes presenta su disco “Revuelo Sur”

“Me canto a mí misma, a esa mezcla que una termina siendo con ritmos distintos para saborearme por dentro”, avisa Susy Shock cuando refiere a los tangos, milongas, murga, valsecito criollo, candombe y otros sonidos que conforman su disco “Revuelo Sur”, un título “en el que encerramos todos los matices musicales, porque increíblemente hay que viajar lejos para darte cuenta que sos de acá”.
La artista interdisciplinaria estará con su grupo La Bandada de Colibríes desde las 21.30 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en una noche que será abierta por Ramiro Grignola y Agustín De Marchi y de la que participará además Pa’ Ladrar Fino.
“El arte te lleva a territorios muy alejados; vos decís ‘esto yo no soy, soy y seguiré siendo ese sur de la canción que le da título al disco, incluso para hacer todo lo que falta”, resalta.
- ¿La furia y la ternura son parte de tu vida cotidiana?
- La furia para afuera, la ternura para adentro. La tribu y los amores que construimos dentro de ella, las infancias y las adolescencias que anidamos para que tengan otro hermoso pasar en este mundo cruel, en este mundo superficial, en este mundo antipoético, claramente que es la ternura. Me gusta más pensar en una enorme paz para las nuevas insurgencias. Ir construyendo un espacio para pensarnos que no siempre tenemos las personas travestis trans, lejos de la supervivencia, para decir ¿cuál es el proyecto de mundo en el que queremos vivir? Estamos en un tiempo terrible en muchos sentidos, pero a la vez siempre es la oportunidad de aventurarnos a lo nuevo. Un momento bisagra, inclusive entre épocas.
- En ese marco, ¿hacia dónde deben dirigirse las miradas?
- Hay un compromiso gigante con las infancias y con las juventudes; y no sólo hablo de lo travesti trans, sino de todas para hacer una especie de tiazgo político para que en serio tengan otro mundo. Que no transiten ninguna de las violencias que nuestras generaciones han vivido ni corran riesgo sus vidas.
- ¿En qué registrás ese cambio de época al que te referís?
- Muchas cosas se están cayendo. Por eso vienen estos personajes a inventarnos que todo está bien, pero se están cayendo. A mí me gusta hablar de traba feminismo porque en el sur del mundo somos nosotras quienes hemos pateado un concepto disruptivo. No somos ni hombres ni mujeres, somos eso que viene a espejar un montón de otras cosas. Estamos en el cuerpo del deseo no solamente hablando de reivindicaciones, de buscar un DNI, de que nos hablen con la ‘E’; estamos diciendo y transitando el propio deseo de humanidad y por eso somos peligrosas y nos eligen. Claramente esto contagia, seduce y cuestiona, cuando todo el resto del mundo sólo sigue obedeciendo.
- ¿Qué implicó tu reciente gira por Europa para mostrar el disco?
- Siempre hay un significado especial cuando te recibe tu propia gente lejos de la patria en estos contextos tan violentos como los que estamos viviendo. Trasciende, hay una mirada desde afuera también. Hay una movida muy fuerte latinoamericana, que es la que siempre nos acompaña y nos abraza: es lo mejor que te dejan estos viajes.