El deseo habita todas las creaciones de Susy Shock

“No vengo a contar cómo sufrimos, eso está todo el día, todo el tiempo. Pese a eso, nos paramos gozosamente en nuestro deseo. Mis historias travestis trans no hablan de sobrevivencia ni supervivencia, aunque las cuente. En todo caso es de una rebeldía y de la urgencia de revolucionar todo lo otro. Es un posicionamiento frente a lo otro para decir que no soy este mundo que me precede, este mundo que me violenta. Con todos los derechos que tenemos, inclusive a las revanchas y a las venganzas por todos los daños que nos han hecho y nos siguen haciendo, decidimos pararnos éticamente en todo lo contrario. Esa es ni más ni menos que la pedagogía travesti”, describe para LA GACETA.