 El dólar oficial cayó por quinta jornada consecutiva y acumula una baja de casi $50
Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial cayó por quinta jornada consecutiva y acumula una baja de casi $50

Perforó los $1.330. El mercado se mantiene calmo y se profundiza el interés por el carry trade.

Dólar.
Hace 1 Hs

El dólar oficial extendió su tendencia bajista y este jueves 7 de agosto cayó por quinta jornada consecutiva, acumulando una baja cercana a los $50 respecto de su último máximo.

En el mercado mayorista, la cotización cerró en $1.326, mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) fue de $1.347,06. En tanto, el Banco Nación ofreció la divisa a $1.340 para la venta.

¿A cuánto está el dólar tarjeta y el dólar ahorro?

El dólar tarjeta, también conocido como dólar solidario o ahorro, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, se ubicó en $1.742.

 Cómo operan los dólares financieros y el dólar blue entre los tipos de cambio paralelos y financieros:

Dólar MEP: $1.332,73 (-0,2%)

Dólar CCL (contado con liquidación): $1.334,76 (-0,2%)

Dólar blue: $1.325

¿Qué pasa con los contratos de dólar futuro?

A pesar de la baja del dólar oficial, los futuros de dólar muestran leves subas. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista cerrará agosto en $1.359 y alcanzará los $1.507 en diciembre.

¿Por qué cae el dólar oficial? Explica un economista

El economista Pablo Ferrari explicó que el retroceso del dólar responde a tres factores:

Mayor oferta de divisas: por la baja en las retenciones a la exportación.

Venta para pago de costos regulares.

Retorno al carry trade: los inversores apuestan por tasas altas en pesos.

Ferrari advirtió que, aunque hoy el tipo de cambio esté calmo, si el BCRA usa reservas para contenerlo y estas se agotan, podría haber un salto cambiario tras las elecciones de octubre.

Clima político: derrota del Gobierno en Diputados

El contexto político también influye en el mercado: el Gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota en la Cámara de Diputados, perdiendo 12 votaciones clave en una sesión maratónica. Se aprobaron leyes como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, y se rechazaron cinco DNU.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
4

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
5

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
6

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Más Noticias
“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Crece la conflictividad laboral en Tucumán: más despidos, suspensiones y salarios recortados

Crece la conflictividad laboral en Tucumán: más despidos, suspensiones y salarios recortados

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Comentarios