 El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones
Secciones
DeportesFútbol

El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones

Los clubes que reencuentran a sus ídolos y tribunas cada vez más llenas. La Liga Tucumana Senior vive un auge inesperado y este domingo se juega una jornada histórica con las finales de la categoría +35.

Hace 2 Hs

En los últimos meses, el fútbol senior en Tucumán dio un salto notable en popularidad y nivel competitivo. La Liga Tucumana Senior, presidida por César Ruíz, exjugador profesional e impulsor del torneo, se convirtió en un espacio fundamental para la contención, la salud física y emocional, y el reencuentro de exfutbolistas con la pasión que los marcó desde jóvenes.

El ex delantero visitó a “Fuerte al medio”, por LG Play y contó algunos detalles de la categoría. “Esto nos devolvió la chispa que se pierde cuando uno deja el fútbol profesional. Para muchos, dejar de jugar es como una primera muerte. Te falta la rutina, la competencia, el día a día. Y esta liga nos volvió a dar todo eso, incluso nos devolvió a nuestros clubes de origen”, afirma Ruíz con emoción.

FOTO: DIEGO ARAOZ - LA GACETA

Con tres categorías (+35, +42 y +48) y más de 36 equipos activos, la liga se autofinancia con el esfuerzo de sus propios jugadores. “Cada uno paga su carnet, sus árbitros, y hasta generamos ingresos para los clubes a través de las entradas. No se molesta a las instituciones, al contrario, se les suma una disciplina nueva que mueve gente”, explica.

La categoría +35, en particular, se destaca por su altísimo nivel. “Hay jugadores como Juan Imbert o Gustavo Ibáñez o Gustavo Balvorín que siguen marcando diferencia. Balvorín, por ejemplo, metió seis goles en un partido de Copa Federal contra un equipo de Chaco. El nivel físico y futbolístico es impresionante”, cuenta Ruíz, que remarca que muchos futbolistas han vuelto al gimnasio, están yendo al nutricionista y se cuidan como en sus mejores épocas.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. Canchas llenas, hinchadas que siguen a sus ídolos del pasado, redes sociales activas y una energía creciente que ha sorprendido incluso a los propios organizadores. “Amalia, Villa Mitre, Ateneo… cada vez que juegan convocan muchísima gente. La gente quiere volver a ver a sus jugadores. Y esto también representa un ingreso real para los clubes, con cantinas, entradas, estacionamiento…”, destaca.

Este domingo se vivirá una jornada especial: las finales de la categoría +35 se jugarán en la cancha de Central Norte, un evento que promete ser una verdadera fiesta del fútbol. A las 10 de la mañana será la final de la Copa de Plata, entre La Providencia y San Pablo, y al mediodía se disputará la Copa de Oro, con un clásico: San Martín vs. Villa Mitre. “Agradecemos al club por prestarnos la cancha. Esperamos una linda mañana de fútbol. Se cobrará una entrada mínima para cubrir gastos de arbitraje y cancha, pero todos están invitados”, señala el presidente.

La Liga Tucumana Senior sigue creciendo, y ya se proyectan torneos regionales, el inicio del Torneo Clausura en septiembre y, en el horizonte, una superfinal entre campeones provinciales. Como dice César: “Esto es fútbol de verdad, leal, competitivo, con sentimiento. Y nos devolvió la vida”.

Temas Gustavo BalvorínGustavo IbáñezDiego AráozLiga TucumanaJuan Imbert
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Antonio de Ranchillos se clasificó a la próxima fase en la Liga Tucumana

San Antonio de Ranchillos se clasificó a la próxima fase en la Liga Tucumana

Jorge Newbery goleó a Sportivo Trinidad y quedó a un punto de Graneros

Jorge Newbery goleó a Sportivo Trinidad y quedó a un punto de Graneros

Goleadas de Almirante Brown y Talleres para clasificar a la zona Campeonato

Goleadas de Almirante Brown y Talleres para clasificar a la zona Campeonato

Crisis en Barcelona: el gran obstáculo que amenaza la llegada de sus fichajes al debut liguero

Crisis en Barcelona: el gran obstáculo que amenaza la llegada de sus fichajes al debut liguero

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
3

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
4

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Encontramos restos humanos en el plato de los perros”: escalofriantes revelaciones del fiscal sobre el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
5

“Encontramos restos humanos en el plato de los perros”: escalofriantes revelaciones del fiscal sobre el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
6

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Más Noticias
Tristeza en el automovilismo rioplatense: falleció una joven promesa del karting uruguayo

Tristeza en el automovilismo rioplatense: falleció una joven promesa del karting uruguayo

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Comentarios