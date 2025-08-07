El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones

En los últimos meses, el fútbol senior en Tucumán dio un salto notable en popularidad y nivel competitivo. La Liga Tucumana Senior, presidida por César Ruíz, exjugador profesional e impulsor del torneo, se convirtió en un espacio fundamental para la contención, la salud física y emocional, y el reencuentro de exfutbolistas con la pasión que los marcó desde jóvenes.
El ex delantero visitó a “Fuerte al medio”, por LG Play y contó algunos detalles de la categoría. “Esto nos devolvió la chispa que se pierde cuando uno deja el fútbol profesional. Para muchos, dejar de jugar es como una primera muerte. Te falta la rutina, la competencia, el día a día. Y esta liga nos volvió a dar todo eso, incluso nos devolvió a nuestros clubes de origen”, afirma Ruíz con emoción.
Con tres categorías (+35, +42 y +48) y más de 36 equipos activos, la liga se autofinancia con el esfuerzo de sus propios jugadores. “Cada uno paga su carnet, sus árbitros, y hasta generamos ingresos para los clubes a través de las entradas. No se molesta a las instituciones, al contrario, se les suma una disciplina nueva que mueve gente”, explica.
La categoría +35, en particular, se destaca por su altísimo nivel. “Hay jugadores como Juan Imbert o Gustavo Ibáñez o Gustavo Balvorín que siguen marcando diferencia. Balvorín, por ejemplo, metió seis goles en un partido de Copa Federal contra un equipo de Chaco. El nivel físico y futbolístico es impresionante”, cuenta Ruíz, que remarca que muchos futbolistas han vuelto al gimnasio, están yendo al nutricionista y se cuidan como en sus mejores épocas.
La respuesta del público no se ha hecho esperar. Canchas llenas, hinchadas que siguen a sus ídolos del pasado, redes sociales activas y una energía creciente que ha sorprendido incluso a los propios organizadores. “Amalia, Villa Mitre, Ateneo… cada vez que juegan convocan muchísima gente. La gente quiere volver a ver a sus jugadores. Y esto también representa un ingreso real para los clubes, con cantinas, entradas, estacionamiento…”, destaca.
Este domingo se vivirá una jornada especial: las finales de la categoría +35 se jugarán en la cancha de Central Norte, un evento que promete ser una verdadera fiesta del fútbol. A las 10 de la mañana será la final de la Copa de Plata, entre La Providencia y San Pablo, y al mediodía se disputará la Copa de Oro, con un clásico: San Martín vs. Villa Mitre. “Agradecemos al club por prestarnos la cancha. Esperamos una linda mañana de fútbol. Se cobrará una entrada mínima para cubrir gastos de arbitraje y cancha, pero todos están invitados”, señala el presidente.
La Liga Tucumana Senior sigue creciendo, y ya se proyectan torneos regionales, el inicio del Torneo Clausura en septiembre y, en el horizonte, una superfinal entre campeones provinciales. Como dice César: “Esto es fútbol de verdad, leal, competitivo, con sentimiento. Y nos devolvió la vida”.