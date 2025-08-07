El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones

Este domingo se vivirá una jornada especial: las finales de la categoría +35 se jugarán en la cancha de Central Norte, un evento que promete ser una verdadera fiesta del fútbol. A las 10 de la mañana será la final de la Copa de Plata, entre La Providencia y San Pablo, y al mediodía se disputará la Copa de Oro, con un clásico: San Martín vs. Villa Mitre. “Agradecemos al club por prestarnos la cancha. Esperamos una linda mañana de fútbol. Se cobrará una entrada mínima para cubrir gastos de arbitraje y cancha, pero todos están invitados”, señala el presidente.