 Clever Ferreira confía en que podrán frenar a Ángel Di María en el Monumental: "Jugamos de local"
Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Clever Ferreira confía en que podrán frenar a Ángel Di María en el Monumental: "Jugamos de local"

Para el paraguayo, el "Decano" deberá hacer un gran partido para quedarse con la victoria en el Monumental José Fierro.

Clever Ferreira anotó su primer gol como profesional frente a Boca. DIEGO ARÁOZ/LA GACETA.
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Angel Di MaríaClub Atlético Rosario CentralWhatsAppArgentinaJosé FierroClub Atlético TucumánClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
4

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
5

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
6

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Más Noticias
“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Comentarios