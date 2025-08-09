 ¿Cómo suena el Inglés británico hoy? Una charla responderá la pregunta en Tucumán
Secciones
SociedadEducación

¿Cómo suena el Inglés británico hoy? Una charla responderá la pregunta en Tucumán

Docentes y estudiantes podrán asistir a una actividad libre con el lingüista Geoff Lindsey el próximo 15 de septiembre en Sede Plaza de la Universidad San Pablo-T.

INGLÉS BRITÁNICO MODERNO. El lingüista británico Geoff Lindsey analizará cómo evolucionó el acento inglés. / PEXELS
Hace 4 Hs

El próximo 15 de septiembre, estudiantes y docentes de Inglés de todos los niveles tendrán la oportunidad de sumergirse en las transformaciones más recientes de la pronunciación británica con una charla original a cargo de Geoff Lindsey, especialista reconocido por su trabajo en fonética y evaluación oral.

La actividad titulada “English after RP: Modern British Pronunciation” se desarrollará entre las 17 y las 19 horas en la Sede Plaza (calle San Martín 435 de San Miguel de Tucumán) y está organizada en conjunto con PATH International Examinations. La entrada es libre, pero se requiere inscripción previa para obtener el certificado de asistencia.

Geoff Lindsey, disertante invitado, es doctor en Fonética, y dueño de una trayectoria destacada como examinador internacional y formador de profesores en distintas partes del mundo. Durante la charla explicará cómo evolucionó el Received Pronunciation (RP), el acento británico estándar, hacia formas más modernas que hoy predominan entre hablantes nativos.

El encuentro promete ser una experiencia enriquecedora tanto para estudiantes avanzados que buscan perfeccionar su oído y pronunciación, como para docentes interesados en actualizar sus conocimientos sobre el inglés actual. El objetivo principal es comprender los cambios culturales y sociales que influyen en el modo de hablar en el Reino Unido.

Post Instagram

El acontecimiento forma parte de una serie de propuestas de formación impulsadas por PATH International Examinations, una organización dedicada a promover evaluaciones internacionales en inglés con enfoque comunicativo. La visita de Lindsey refuerza este compromiso con una educación actualizada y de calidad.

La inscripción es sencilla: se debe completar un formulario online (forms.gle/4r4SayTxkakoSvWs7), también disponible en las redes sociales de la institución organizadora. Los participantes recibirán el certificado correspondiente al finalizar la jornada.

Para quienes están interesados en la lengua inglesa más allá del aula tradicional, esta charla ofrece una oportunidad única de escuchar cómo se habla realmente el inglés británico en la actualidad, de la mano de un experto.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Universidad San Pablo-TJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
British Council y Santander lanzan 10.000 becas para estudiar Inglés en forma virtual

British Council y Santander lanzan 10.000 becas para estudiar Inglés en forma virtual

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Comentarios