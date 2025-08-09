¿Cómo suena el Inglés británico hoy? Una charla responderá la pregunta en Tucumán

El próximo 15 de septiembre, estudiantes y docentes de Inglés de todos los niveles tendrán la oportunidad de sumergirse en las transformaciones más recientes de la pronunciación británica con una charla original a cargo de Geoff Lindsey, especialista reconocido por su trabajo en fonética y evaluación oral.
La actividad titulada “English after RP: Modern British Pronunciation” se desarrollará entre las 17 y las 19 horas en la Sede Plaza (calle San Martín 435 de San Miguel de Tucumán) y está organizada en conjunto con PATH International Examinations. La entrada es libre, pero se requiere inscripción previa para obtener el certificado de asistencia.
Geoff Lindsey, disertante invitado, es doctor en Fonética, y dueño de una trayectoria destacada como examinador internacional y formador de profesores en distintas partes del mundo. Durante la charla explicará cómo evolucionó el Received Pronunciation (RP), el acento británico estándar, hacia formas más modernas que hoy predominan entre hablantes nativos.
El encuentro promete ser una experiencia enriquecedora tanto para estudiantes avanzados que buscan perfeccionar su oído y pronunciación, como para docentes interesados en actualizar sus conocimientos sobre el inglés actual. El objetivo principal es comprender los cambios culturales y sociales que influyen en el modo de hablar en el Reino Unido.
El acontecimiento forma parte de una serie de propuestas de formación impulsadas por PATH International Examinations, una organización dedicada a promover evaluaciones internacionales en inglés con enfoque comunicativo. La visita de Lindsey refuerza este compromiso con una educación actualizada y de calidad.
La inscripción es sencilla: se debe completar un formulario online (forms.gle/4r4SayTxkakoSvWs7), también disponible en las redes sociales de la institución organizadora. Los participantes recibirán el certificado correspondiente al finalizar la jornada.
Para quienes están interesados en la lengua inglesa más allá del aula tradicional, esta charla ofrece una oportunidad única de escuchar cómo se habla realmente el inglés británico en la actualidad, de la mano de un experto.