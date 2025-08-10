Desafío al tiempo: secretos para una piel hidratada y radiante después de los 40

El paso del tiempo deja su huella en la piel, una suerte de diario vital que refleja nuestras experiencias. A partir de los 30, la producción natural de colágeno y elastina -los pilares de una piel firme y elástica- disminuye gradualmente, aproximadamente un 1% por año. Pero no hay que resignarse a una piel apagada o envejecida. Con el cuidado adecuado, es posible mantener una piel luminosa y saludable incluso después de los 40.