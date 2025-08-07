Lazarte hace historia: jugará su segundo Gran Slam en el Us Open

Gonzalo Lazarte continúa con su gran presente. El número siete del ranking mundial jugará el US Open 2025, tras una sólida gira por Europa donde conquistó torneos en Bélgica y Suiza. Esta será la segunda participación en un torneo de Grand Slam de Lazarte, ya que estuvo en el Abierto de Australia al inicio de la temporada. Es un hecho histórico para el tenis adaptado nacional, ya que será el primer argentino en disputar la categoría Quad.
El jugador de 20 años, además de ingresar al top-ten de la divisional, conquistó cuatro torneos en singles (el Abierto de Santiago y Madrid se suman a los otros nombrados). El tucumano compite desde ayer en Austria, luego volverá al país donde se entrenará en las dos semanas previas al torneo que se disputará en Nueva York entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre.
La modalidad Quad
En sillas de ruedas la modalidad que practica el tucumano (no es la misma en la que compite Gustavo Fernández, el más laureado en el tenis adaptado y actual cuatro del mundo) está diseñada para jugadores que tienen una discapacidad que afecta al menos tres de sus extremidades (tetraplejía o cuadriplejía).
Debido a la limitación en la fuerza de sus brazos y manos, estos jugadores tienen reglas especiales que incluyen usar sillas de ruedas eléctricas para moverse. A menudo, tienen la raqueta adherida a la mano con cinta o algún otro dispositivo. La categoría es mixta (hombres y mujeres compiten juntos). Pueden golpear la pelota con la raqueta después de dos botes.