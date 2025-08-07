Lazarte hace historia: jugará su segundo Gran Slam en el Us Open

Gonzalo Lazarte continúa con su gran presente. El número siete del ranking mundial jugará el US Open 2025, tras una sólida gira por Europa donde conquistó torneos en Bélgica y Suiza. Esta será la segunda participación en un torneo de Grand Slam de Lazarte, ya que estuvo en el Abierto de Australia al inicio de la temporada. Es un hecho histórico para el tenis adaptado nacional, ya que será el primer argentino en disputar la categoría Quad.