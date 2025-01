El tucumano Gonzalo Lazarte se despidió del Australian Open, pero tendrá revancha

En el segundo set, hubo mayor regularidad en los juegos de saque. Durante los primeros games, no hubo quiebres. Y el primero en golpear, otra vez, fue Lapthorne; el británico, ex número uno del mundo, quebró el saque de Lazarte para ponerse 4-2. El tucumano quebró para ponerse 3-4, pero volvió a ceder su servicio en el game siguiente. Y esta vez, sacando 5-3, Lapthorne no falló, para sellar su triunfo por 6-3 6-3.