Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
El día que Mario Alberto Kempes y Julio Ricardo Villa se enfrentaron en Tucumán
El 21 de diciembre de 1975, Atlético se enfrentó a Rosario Central en La Ciudadela.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ARCHIVO LA GACETA.
Por
Benjamín Papaterra
Hace 16 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Club Atlético Rosario Central
Julio Ricardo Villa
Mario Alberto Kempes
Estadio La Ciudadela
Club Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El día que Mauro Icardi cazó una paloma, la cocinó y se la comió en Barcelona
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
“Encontramos restos humanos en el plato de los perros”: escalofriantes revelaciones del fiscal sobre el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
Más Noticias
Tristeza en el automovilismo rioplatense: falleció una joven promesa del karting uruguayo
Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA
“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini
Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina
“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más