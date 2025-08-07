 ¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina
DeportesSan Martín de Tucumán

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

Ambos enfrentaron a los equipos más grandes del país en Santiago del Estero, con tribunas llenas y enorme convocatoria. Atlético ganó y avanzó a octavos, pero fue San Martín el que lideró la venta de entradas entre los tucumanos.

EN EL TOP 10. Tanto Atlético como San Martín se metieron entre los diez equipos con mayor porcentaje de entradas vendidas
Más allá de los resultados deportivos, la Copa Argentina deja otras lecturas posibles.  Esta semana, la organización del torneo publicó el ranking de los equipos que más entradas vendieron en los 16avos de final. Y aunque River y Boca encabezaron la lista, hubo presencia tucumana en el Top 10. Y con una diferencia que no pasó desapercibida.

Atlético Tucumán, al mando de Lucas Pusineri, jugó el 23 de julio en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Le ganó 2 a 1 a Boca, dio el golpe de la fase y se metió en los octavos de final. Hasta ahí, todo redondo. Además, se quedó con el 7° puesto en el ranking de entradas vendidas, con un 6% del total. Nada mal para una tarde histórica.

Pero una semana después, en la misma cancha, San Martín hizo su presentación frente a River. Fue el debut de Mariano Campodónico como técnico, y también fue derrota: el Millonario se impuso 3 a 0. Sin embargo, en las tribunas, el Santo metió más gente que su clásico rival. Terminó 6° en el ranking, con un 6,14%.

La diferencia es mínima, apenas unas décimas, pero no pasa inadvertida en una provincia donde la rivalidad entre ambos equipos atraviesa todas las esferas del fútbol. Esta vez, el “Santo” lideró la convocatoria tucumana, incluso por encima de varios clubes de Primera División.

Así quedó el top 10 de entradas vendidas

1. River – 12,28%

2. Boca – 11,86%

3. San Lorenzo – 7,92%

4. Newell’s – 7,12%

5. Belgrano – 6,68%

6. San Martín de Tucumán – 6,14%

7. Atlético Tucumán – 6%

8. Rosario Central – 5,22%

9. Vélez – 4,4%

10. Quilmes – 4,17%

La estadística, difundida por la cuenta oficial del torneo, se construye sobre el porcentaje de entradas adquiridas en cada cruce en relación al total de tickets vendidos en la instancia. También se aclara que influyen variables como la capacidad de los estadios y las sedes designadas, pero aun así, Tucumán volvió a demostrar su peso como plaza futbolera.

El ranking

De los grandes, ni Racing ni Independiente aparecen. Tampoco varios de Primera como Huracán, Lanús, Estudiantes o Gimnasia. En cambio, San Martín fue uno de los únicos dos clubes del ascenso que se metió en la lista, junto a Quilmes. Y ambos lo hicieron superando a varios históricos.

Con los octavos de final en marcha, el próximo desafío lo tiene Atlético Tucumán, que enfrentará a Newell’s el miércoles 13 de agosto en el estadio Padre Martearena de Salta, con la chance de meterse entre los ocho mejores del torneo. El ganador de ese duelo se medirá con Belgrano en cuartos.

Mientras tanto, más allá del presente deportivo de cada uno, los datos marcan algo claro: la pasión en Tucumán se traduce en kilómetros recorridos y tribunas llenas. Y cuando hay que acompañar, los hinchas, de un lado y del otro, siempre están.

Temas TucumánSantiago del EsteroClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsCopa ArgentinaSan MartínMariano CampodónicoLucas Pusineri
