¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

Atlético Tucumán, al mando de Lucas Pusineri, jugó el 23 de julio en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Le ganó 2 a 1 a Boca, dio el golpe de la fase y se metió en los octavos de final. Hasta ahí, todo redondo. Además, se quedó con el 7° puesto en el ranking de entradas vendidas, con un 6% del total. Nada mal para una tarde histórica.