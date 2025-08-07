 El PRO Tucumán confirmó una alianza con La Libertad Avanza para afrontar las elecciones de octubre
El PRO Tucumán confirmó una alianza con La Libertad Avanza para afrontar las elecciones de octubre

"Lo hacemos porque tenemos la convicción de que no se trata solamente de una decisión partidaria, sino de una decisión responsable", aseguraron desde el espacio que fundó Mauricio Macri.

Hace 3 Hs

Desde la cúpula del PRO Tucumán confirmaron un acuerdo con La Libertad Avanza para conformar un frente político para las próximas elecciones de octubre, luego de una serie de conversaciones, lideradas a nivel nacional por el interventor del partido, Alejandro Finocchiaro, y el actual vicejefe de Gabinete del Interior, Lisando Catalán, que se perfila para encabezar la lista del oficialismo nacional en los comicios.

“A quienes gobiernan Tucumán desde hace décadas no les importa otra cosa que su permanencia en el poder, que se disputan dentro del peronismo como si fueran familias feudales. Mientras tanto, cada día más tucumanos caen en la pobreza o en la indigencia. Por eso, nosotros, dirigentes del PRO Tucumán, en pleno acuerdo con la intervención designada por el PRO Nacional, hemos decidido acompañar el proceso de cambio que el gobierno nacional está llevando adelante en todo el país. Y lo hacemos integrando el frente La Libertad Avanza en nuestra provincia”, dice parte del comunicado, emitido por el PRO Tucumán, para anunciar el acuerdo electoral.

Entre los fundamentos de la alianza, desde el partido fundado por Mauricio Macri, aseguraron que “lo hacemos porque tenemos la convicción de que no se trata solamente de una decisión partidaria, sino de una decisión responsable. No estamos eligiendo una alianza coyuntural, sino reafirmando los principios que nos dieron origen: la defensa de la república, de la libertad y del mérito. Tucumán -cuna de la independencia- debe volver a brillar en el norte argentino. Y lo hará si nos animamos a romper el pacto de decadencia que nos impusieron y abrazamos, de una vez por todas, el cambio que la Argentina necesita”.

El texto lleva la firma de Finocchiaro, interventor nacional del espacio, y de los principales políticos tucumanos del sector: Álvaro Apud, Ramiro Beti, Alberto Colombres Garmendia, Arturo Forenza, Agustín Isa, Benjamín Terraf y Alejandro Trapani.

