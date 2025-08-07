El PRO Tucumán confirmó una alianza con La Libertad Avanza para afrontar las elecciones de octubre

Entre los fundamentos de la alianza, desde el partido fundado por Mauricio Macri, aseguraron que “lo hacemos porque tenemos la convicción de que no se trata solamente de una decisión partidaria, sino de una decisión responsable. No estamos eligiendo una alianza coyuntural, sino reafirmando los principios que nos dieron origen: la defensa de la república, de la libertad y del mérito. Tucumán -cuna de la independencia- debe volver a brillar en el norte argentino. Y lo hará si nos animamos a romper el pacto de decadencia que nos impusieron y abrazamos, de una vez por todas, el cambio que la Argentina necesita”.