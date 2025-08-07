Se dieron a conocer los 30 nominados al Balón de Oro 2025: ¿qué argentinos compiten por el galardón?

El bahiense Lautaro Martínez junto con Alexis Mac Allister fueron nominados para el prestigioso Balón de Oro 2025, el galardón anual que la revista francesa France Football otorga al futbolista más destacado de la temporada. En esta ocasión ambos formarán parte de una selecta nómina de 30 jugadores de primer nivel que se conoció este jueves como parte de la publicación.
Con sólo 27 años y defendiendo los colores de Inter de Milán, Martínez buscará este reconocimiento por cuarta vez en su carrera. Anteriormente ya había sido candidato en 2021-quedando en el puesto 21-, en 2023 terminando 20, y en 2024 alcanzando el séptimo lugar en la votación.
En cambio, para Mac Allister, mediocampista de 26 años que milita en Liverpool, esta es su primera aparición entre los 30 futbolistas nominados. Su inclusión representa un reconocimiento importante al desempeño que ha demostrado en esta temporada.
La nómina definitiva de 30 aspirantes fue elaborada por un grupo de 12 periodistas de France Football, incluyendo al equipo editorial y colaboradores de la sección de fútbol del diario L’Équipe, ambos vinculados al conglomerado Groupe Amaury. A este jurado también se sumaron el ex mediocampista portugués Luis Figo, ganador del Balón de Oro en 2000, y el entrenador italiano Fabio Capello.
Tanto la selección de los candidatos como la posterior elección del ganador se fundamentan en el rendimiento de los jugadores, tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales. Este análisis abarca el periodo comprendido entre el primero de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, lo que asegura que la valoración cubra toda la temporada relevante.
¿Por qué es clave esta candidatura?
Este reconocimiento no sólo refleja la calidad individual de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, sino que también posiciona al fútbol argentino en la escena global, destacando la influencia de ambos en sus respectivos equipos durante el ciclo evaluado. La presencia de referentes del galardón como Figo y Capello en el jurado añade un plus de prestigio a la nominación y subraya la exigencia del proceso de selección.