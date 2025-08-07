"Dibu" Martínez, nominado al Lev Yashin 2025: va por su tercera consagración como mejor arquero del mundo

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a figurar entre los mejores del mundo: es uno de los diez arqueros nominados al premio Lev Yashin, que será entregado durante la gala del Balón de Oro 2025. El jugador del Aston Villa y emblema de la selección argentina campeona del mundo ya obtuvo este reconocimiento en las últimas dos ediciones y ahora quiere ir por el tercero consecutivo.
Entre los postulantes también aparecen Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer. Todos ellos compiten por un premio que será revelado el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París, donde este año la ceremonia se adelanta un mes respecto a lo habitual.
A lo largo de la temporada, "Dibu" Martínez volvió a brillar tanto en la Premier League como en la Champions League. Su equipo llegó hasta los cuartos de final del torneo europeo, donde cayó ajustadamente ante PSG. En la liga inglesa, el Aston Villa terminó sexto y se clasificó a la Europa League. Sus atajadas fueron clave para sostener al equipo durante toda la campaña.
De acuerdo con Transfermarkt, el arquero argentino disputó 53 partidos con el Aston Villa y recibió 61 goles. Además, fue decisivo en el camino de la Albiceleste rumbo al Mundial 2026, luego de la conquista de la Copa América 2024. “Gracias a Dios sigo manteniendo un nivel alto. Me siento con confianza, con experiencia y con hambre de seguir consiguiendo cosas”, había dicho hace unos meses.
Un hito histórico para el fútbol argentino
Tras ser elegido el mejor arquero del mundo en 2023 y 2024, Martínez hizo historia al transformarse en el primer futbolista en ganar dos veces este premio. En la votación general del Balón de Oro, ocupó el puesto 18, dejando en claro que su rendimiento también se valora más allá de su posición.
La edición de este año tendrá una novedad importante: todos los galardones que hasta ahora eran exclusivos del fútbol masculino también serán otorgados en sus versiones femeninas. France Football seleccionó a los nominados tras un análisis profundo que contempla rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio. “El nivel de exigencia es máximo y cada voto cuenta”, señalaron desde la organización.