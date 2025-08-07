"Dibu" Martínez, nominado al Lev Yashin 2025: va por su tercera consagración como mejor arquero del mundo

A lo largo de la temporada, "Dibu" Martínez volvió a brillar tanto en la Premier League como en la Champions League. Su equipo llegó hasta los cuartos de final del torneo europeo, donde cayó ajustadamente ante PSG. En la liga inglesa, el Aston Villa terminó sexto y se clasificó a la Europa League. Sus atajadas fueron clave para sostener al equipo durante toda la campaña.