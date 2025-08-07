Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

En Colombia, durante la previa de uno de los recitales de Damas Gratis, se desató una violenta batalla campal. Los protagonistas fueron equipos de fútbol de Bogotá, y la pelea dejó cinco heridos y un muerto. Videos registraron el duro enfrentamiento en el que además de las piñas se arrojaron objetos.
El conflicto sucedió el pasado miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Se trataba del último show que la banda lideraba por Pablo Lescano planeada dar en el país latinoamericano, pero fue cancelado antes de comenzar debido a la brutal pelea entre hinchas.
La batalla que dejó un muerto en el ultimo recital de Damas Gratis en Bogotá
La pelea, ocurrida en las inmediaciones del Movistar Arena, dejó como saldo al menos un muerto y cinco heridos. La banda, liderada por Pablo Lescano, iba a cerrar su gira por Colombia esa noche. “Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?”, señaló uno de los asistentes, con la voz perdida entre la indignación y la impotencia.
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran una escena brutal: personas golpeándose con palos, arrojando objetos e incluso portando navajas. Los incidentes comenzaron dentro del estadio, antes del recital, y continuaron en las afueras tras la evacuación. La organización del evento se vio superada y decidió suspender el concierto “por motivos de seguridad”.
Damas Gratis: entre la cumbia villera y la violencia desatada en Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente la muerte de una persona, presuntamente atropellada tras los disturbios, y calificó los hechos como “absolutamente repudiables”. En su cuenta de Instagram, exigió una investigación y convocó a una reunión con autoridades y promotores para esclarecer lo sucedido. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, sentenció.
La Policía Metropolitana confirmó que debieron intervenir con unidades especiales debido al comportamiento violento de algunos asistentes. En un comunicado, explicaron que la seguridad privada del evento fue desbordada y que hubo personas heridas con armas blancas. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica.
Damas Gratis, que desde sus inicios mezcla la cumbia villera con una fuerte presencia barrial, suele movilizar a grandes multitudes. Si bien sus shows son celebrados como fiestas populares, este episodio pone en evidencia los riesgos de mezclar eventos culturales con disputas ajenas al espectáculo. A pesar del impacto negativo, la banda no se pronunció directamente sobre lo ocurrido.