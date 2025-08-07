Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

La batalla que dejó un muerto en el ultimo recital de Damas Gratis en Bogotá

La pelea, ocurrida en las inmediaciones del Movistar Arena, dejó como saldo al menos un muerto y cinco heridos. La banda, liderada por Pablo Lescano, iba a cerrar su gira por Colombia esa noche. “Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?”, señaló uno de los asistentes, con la voz perdida entre la indignación y la impotencia.