 Zenón se plantó en Boca y manifestó su deseo de irse a Europa
Zenón se plantó en Boca y manifestó su deseo de irse a Europa

El volante habló con Marcelo Delgado y expresó su deseo de ser transferido.

Kevin Zenón, de Boca.
Hace 3 Hs

Kevin Zenón, de 24 años, le comunicó a Marcelo Delgado (mano derecha de Juan Román Riquelme) que quiere ser transferido. Su deseo es emigrar a Europa en este mercado, después de un intento frustrado de salida en el libro de pases anterior. Boca rechazó recientemente una oferta formal de Olympiacos por siete millones de dólares a cambio del 80% de su ficha.

El club está dispuesto a negociar la venta de Zenón si el equipo griego eleva la propuesta. En un principio, la dirigencia encabezada por Riquelme exige una cifra cercana a su cláusula de rescisión, que es de 15 millones de dólares, para dejarlo ir. Sin embargo, se espera que bajen un poco las pretensiones, considerando el deseo del jugador de marcharse.

En febrero de este año, Porto puso sobre la mesa diez millones de dólares por la totalidad de la ficha de Zenón, pero Boca rechazó esa cifra porque estaba por debajo de sus pretensiones.

A principios de 2024, Boca le pagó a Unión cerca de 3.000.000 USD por la ficha del jugador, oriundo de Goya, Corrientes. El 20% de la ficha de Zenón aún le pertenece a Unión.

Zenón fue una pieza vital en el esquema de Diego Martínez durante su primer semestre en Boca. Sin embargo, su nivel fue bajando con Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, e incluso viene siendo suplente en la consideración.

