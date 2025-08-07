Zenón se plantó en Boca y manifestó su deseo de irse a Europa

El club está dispuesto a negociar la venta de Zenón si el equipo griego eleva la propuesta. En un principio, la dirigencia encabezada por Riquelme exige una cifra cercana a su cláusula de rescisión, que es de 15 millones de dólares, para dejarlo ir. Sin embargo, se espera que bajen un poco las pretensiones, considerando el deseo del jugador de marcharse.