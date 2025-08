¿Qué dijo Mauricio Serna tras la disolución del Consejo de Fútbol en Boca?

El exmediocampista colombiano también se dirigió a los socios y simpatizantes con un mensaje de despedida: “A los hinchas les agradezco el cariño que me siguen entregando. Les pido disculpas, no dejo de ser humano. Siempre con la frente y la cabeza arriba”. Además, explicó que su decisión ya había sido comunicada internamente días atrás y que, si bien le ofrecieron un lugar en otra área del club, prefirió no aceptarlo: “Creo que no sería conveniente”.