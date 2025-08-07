Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Los amantes de la observación del cielo disfrutarán de una serie de eventos imperdibles durante estos días. Los observatorios anunciaron que se dará una alineación planetaria durante estos días. El fenómeno podrá verse desde diferentes puntos del planeta. Pero, además, una lluvia de meteoros acompañará el singular episodio.
El mundo está expectante ante la posibilidad de ver un fenómeno que se repite cada mucho tiempo. Los movimientos en el cielo podrán observarse con mejor claridad a partir de este fin de semana. Pero, para poder apreciarlo, deberán reunirse algunas condiciones, como una nubosidad nula en el cielo.
Alineación planetaria y lluvia de meteoros
Una línea recta se formará en el firmamento este fin de semana y solo unos pocos privilegiados tendrán acceso al espectáculo nocturno. Es que durante el día, la luz solar impedirá apreciar el juego de los astros. Pero, con un cielo despejado, será mucho más fácil disfrutarlo por la noche.
A partir del 10 de agosto los planetas se posicionarán de una forma particular entre sí. El fenómeno es particularmente singular por la cantidad de planetas que se unirán. Serán en total seis planetas los que formarán parte de este evento: Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno.
En paralelo, la alineación planetaria estará acompañada por un evento complementario. La lluvia de meteoros Perseidas llegará durante los mismos días con una intensidad particularmente alta para la que suele darse.
Cuándo ver la alineación planetaria
El astrónomo Gabriel Bengochea dio fechas exactas para la observación. “Desde el 10 de agosto ya están bastante visibles (los planetas) a las 6.30. Durante todo agosto se van a ver”. Es que, para suerte de los que vivan en regiones con nubosidad prevista para los próximos días, estos fenómenos no duran un solo día, sino varios.
Los interesados en verlo deberán aprovechar la primera oportunidad en que el cielo se despeje, porque la alineación no estará presente eternamente. “En septiembre, a las 6.30 ya hay mucha más claridad y no los vas a ver más”, informó Bengochea. Sucede que, mientras más días pasen y el hemisferio sur se acerque al verano, menos favorecedoras serán las condiciones para apreciar el cielo.
El 12 de agosto será el día óptimo para ver este efecto visual. Dos de los planetas más brillantes –Júpiter y Venus– se acomodarán en una conjunción única.