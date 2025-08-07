Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Los interesados en verlo deberán aprovechar la primera oportunidad en que el cielo se despeje, porque la alineación no estará presente eternamente. “En septiembre, a las 6.30 ya hay mucha más claridad y no los vas a ver más”, informó Bengochea. Sucede que, mientras más días pasen y el hemisferio sur se acerque al verano, menos favorecedoras serán las condiciones para apreciar el cielo.