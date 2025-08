María Becerra promete un gran show en River Plate: ¿cómo conseguir las entradas?

En ese sentido, explicó que su vida cambió de forma abrupta pero positiva, y que eso la impulsó a alejarse de personas que ya no le aportaban. “El disco originalmente era otro, ya estaba terminado, pero todo se transformó con lo que viví”, contó. Y añadió: “Estuve tantas veces al borde de irme... lo cuento con humor, pero fue real. Como no podía hablarlo en terapia, me encerraba en el estudio y componía canciones tristes, oscuras. Finalmente, decidí guardarlas para mí, como si fueran parte de una sanación privada”.