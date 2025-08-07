 ¿Cuánto tiempo debemos esperar después de comer para hacer ejercicio?
¿Cuánto tiempo debemos esperar después de comer para hacer ejercicio?

Los especialistas han coincidido que existe un tiempo prudente de espera que debemos respetar.

¿Cuál es el tiempo prudente que debemos esperar para entrenar después de comer?
Hace 3 Hs

Todos hemos recibido alguna vez la advertencia de nuestros padres de “esperar 30 minutos para meternos a la pileta” luego de comer. Muchas personas habrán tomado este aviso como la norma que rige los momentos de hacer ejercicio pero ¿cuánto es el tiempo que realmente debemos esperar para hacer actividad física?

Aunque muchos especialistas no sepan de donde surgió la regla de los 30 minutos antes de nadar, muchos han tomado este aviso de manera rigurosa. Así se presentan escenarios como la falta de tiempo para hacer ejercicio ya que, según esta teoría, debemos destinar esos momentos a reposar, lo que al final puede interrumpir las horas de actividad física.

¿Cuánto tiempo debemos esperar para hacer ejercicio según los especialistas?

Pero ¿cuánto tiempo de reposo necesitamos luego de haber comido? y en la práctica ¿es realmente necesario? Para muchos levantarse horas antes para desayunar y hacer el ejercicio matutino puede ser un suplicio con la premisa de dejar tiempo entre comidas y actividad.

Esta disyuntiva ha sido debatida por expertos, quienes han resuelto cuál es el tiempo prudente que debemos esperar para hacer ejercicio. Así los nutricionistas han definido cómo alimentar correctamente nuestro cuerpo y en qué momentos hacerlo para aprovechar el momento de ejercicio sin dolores y sin sentirnos pesados.

Las desventajas de comer muy cerca o no comer nada antes de la hora de ejercicio

“Si incorporás una comida muy pesada demasiado cerca del momento del ejercicio, especialmente alimentos que toman más tiempo digerir, como proteínas y grasas, seguramente experimentarás calambres, lentitud o tendrás la sensación de un estómago pesado”, afirma Cynthia Sass, nutricionista deportiva.

Pero no solo serán las sensaciones incómodas las que interrumpirán nuestro ejercicio ya que además alterará nuestro desempeño en el mismo. “Si la comida no tuvo mucho tiempo para ser digerida y absorbida, no será capaz de dar combustible y energía a nuestros músculos”, destaca Sass. Como consecuencia, las células se encontrarán bajas en energía, una receta que puede llevar a un entrenamiento deficiente.

¿Cuánto tiempo debemos esperar para hacer ejercicio después de comer?

Pero no comer antes del ejercicio tampoco es la solución al problema e incluso puede agravarlo. Esto se debe a que necesitamos comida para proveer a nuestro cuerpo de energía antes del ejercicio. “Las reservas de glucógeno o la cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, se vacían completamente a los 90 minutos de ejercicio y son mucho menores por la mañana luego de una noche de ayuno”, resalta Rozana Ehani, dietista de la ciudad de Miami.

En consecuencia, debemos tener en cuenta que ninguno de los extremos es recomendable y así los dietistas han destacado cuál es realmente el tiempo que hay que esperar entre comidas y ejercicio. Estos especialistas resolvieron que como regla general, el tiempo más prudente luego de una comida completa es de dos a tres horas de espera, mientras que luego de un “snack” o colación, debemos esperar 30 a 60 minutos.

Sin embargo, es importante destacar que estos tiempos varían ya que tenemos que tomar en consideración de qué tipo de comida se trata. Nuestro cuerpo es capaz de digerir los carbohidratos simples en 30 a 60 minutos, las proteínas en 60 a 90 minutos y las grasas en 90 a 120 minutos, de acuerdo a los especialistas.

