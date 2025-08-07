¿Cuánto tiempo debemos esperar después de comer para hacer ejercicio?

¿Cuánto tiempo debemos esperar para hacer ejercicio después de comer?

Pero no comer antes del ejercicio tampoco es la solución al problema e incluso puede agravarlo. Esto se debe a que necesitamos comida para proveer a nuestro cuerpo de energía antes del ejercicio. “Las reservas de glucógeno o la cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, se vacían completamente a los 90 minutos de ejercicio y son mucho menores por la mañana luego de una noche de ayuno”, resalta Rozana Ehani, dietista de la ciudad de Miami.