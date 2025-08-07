 El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura
El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

La térmica fue de 10 °C. Las precipitaciones se extenderían hasta la tarde . El pronóstico extendido.

AISLADAS. El SMN anuncia un jueves marcado por las precipitaciones débiles. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
El ingreso de un frente nuboso provocaría lluvias débiles sobre la capital tucumana y en buena parte de la provincia, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. La temperatura llegaría apenas a los 13 °C.

El cielo se cubrió durante la madrugada y se espera que las lluvias comiencen a primera hora de la mañana. La temperatura mínima fue de 10 °C, la nubosidad del 100 % y la humedad se mantuvo por encima del 85%.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que la amplitud térmica será de apenas tres grados entre la máxima y la mínima y que las lluvias aisladas continuarán hasta entrada la tarde. 

Hacia el mediodía, la temperatura llegará a los 13 °, la máxima prevista para hoy. La nubosidad se mantendrá en un 99% y la humedad no bajará del 90%. Los vientos serán suaves del sector sudoeste.  

Con la caída de la tarde se interrumpirían las lluvias, pero el cielo continuará cubierto. La temperatura descenderá hasta los 11 °C y la humedad se sostendrá en un 95%. Los vientos serán suaves desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Desde el SMN informaron que las condiciones del tiempo serían similares mañana, con nuevas precipitaciones débiles durante buena parte de la jornada. La temperatura mínima sería de 10 °C y la máxima de 13 °C. 

Para el sábado se espera que el cielo se despeje para una jornada a pleno sol. La temperatura mínima sería de 6 °C mientras que la máxima treparía hasta los 18 °C. Para el domingo se pronostican térmicas similares, aunque con algo más de nubosidad para el cierre del fin de semana. 

