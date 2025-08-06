Javier Milei, tras la media sanción al presupuesto universitario: "El superávit no se negocia"

Minutos después de la votación, el mandatario retuiteó una publicación de la cuenta oficial de La Libertad Avanza, en la que se advierte: “El superávit no se negocia”. La frase no solo refuerza la política económica del Ejecutivo, sino que también deja entrever la posibilidad de un veto presidencial si el Senado convierte en ley la iniciativa respaldada por una amplia mayoría en Diputados.