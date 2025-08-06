 Javier Milei, tras la media sanción al presupuesto universitario: "El superávit no se negocia"
Javier Milei, tras la media sanción al presupuesto universitario: "El superávit no se negocia"

El mandatario retuiteó un mensaje de La Libertad Avanza en el que se advierte que “el superávit no se negocia”.

Tras la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei volvió a marcar su postura fiscal con un mensaje contundente en redes sociales.

Minutos después de la votación, el mandatario retuiteó una publicación de la cuenta oficial de La Libertad Avanza, en la que se advierte: “El superávit no se negocia”. La frase no solo refuerza la política económica del Ejecutivo, sino que también deja entrever la posibilidad de un veto presidencial si el Senado convierte en ley la iniciativa respaldada por una amplia mayoría en Diputados.

Financiamiento Universitario: las claves del proyecto

El proyecto de financiamiento universitario, que obtuvo media sanción con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones, propone actualizar las partidas presupuestarias destinadas a universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria a valores equivalentes al 1° de enero de 2025, teniendo en cuenta la inflación acumulada durante 2023 y 2024.

Además, establece que durante este año se realicen actualizaciones bimestrales de los fondos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. 

La iniciativa también incorpora una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, con actualizaciones mensuales posteriores atadas a la inflación oficial.

Una ley de características similares fue vetada por el presidente en octubre de 2024, en una decisión que luego fue ratificada por Diputados.

