La faja facial que usan las celebridades: ¿realmente reduce la papada o es otro mito viral?

Una nueva moda estética se volvió viral en redes sociales y suma cada vez más adeptas: se trata de una faja facial nocturna que se ajusta alrededor del mentón y la cabeza, con la supuesta capacidad de reducir la papada y definir la línea mandibular mientras se duerme. Celebridades como Kim Kardashian y decenas de influencers la han mostrado en sus cuentas, pero ¿funciona realmente?
La tendencia, tan llamativa como controvertida, generó una ola de interés y también de dudas. La idea de moldear el rostro durante el sueño sin tratamientos médicos ni intervenciones profesionales suena atractiva, pero los expertos son claros: no hay evidencia de que estas bandas remodelen el rostro por sí solas.
Qué dicen los especialistas
La médica estética española Flavia Bonina explicó que estas mentoneras pueden tener un uso médico puntual, pero no son efectivas como método aislado. “Se utilizan tras una cirugía o un tratamiento como un face tight, cuando sabés que va a haber inflamación y necesitás contener la zona. Pero usarlas sin ningún procedimiento previo no modifica el contorno facial”, aclaró.
Bonina comparó su uso con las medias de compresión: “Ayudan a evitar várices o trombosis, pero no afinan la pierna. Lo mismo pasa con estas bandas: no remodelan la cara y pueden incluso marcar o dañar los tejidos blandos si se usan sin control”.
La doctora Irene Cruz Bobadilla, directora del Departamento de Medicina Estética y Bienestar en una clínica europea, fue aún más contundente: “Es solo una herramienta cosmética doméstica más. No reemplaza ni iguala los resultados de un tratamiento médico estético, ni es una solución al doble mentón”.
Moda viral, presión estética y salud
El fenómeno también despertó críticas desde el punto de vista social. Muchas voces señalan que estas tendencias alimentan la inseguridad corporal: productos que surgen para resolver imperfecciones que, en muchos casos, no representan un problema médico real.
“El mensaje que se transmite es que incluso mientras dormimos debemos seguir esculpiendo nuestra imagen. Eso no es saludable, ni física ni emocionalmente”, opinó Bonina. Además, advierte que el uso sin supervisión médica puede generar frustración, marcas o efectos indeseados, sin obtener ningún beneficio tangible.
Más allá del boom en redes, la ciencia médica es clara: la faja facial nocturna no reduce papada, ni redefine la mandíbula si no va acompañada de un tratamiento profesional. En el mejor de los casos, puede ser un complemento sin efectos negativos; en el peor, una moda que refuerza estándares de belleza imposibles y genera falsas expectativas.
La recomendación es priorizar la salud, el bienestar y el asesoramiento médico antes de sumarse a tendencias que, por virales que sean, no siempre tienen sustento real.