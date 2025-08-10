La faja facial que usan las celebridades: ¿realmente reduce la papada o es otro mito viral?

Una nueva moda estética se volvió viral en redes sociales y suma cada vez más adeptas: se trata de una faja facial nocturna que se ajusta alrededor del mentón y la cabeza, con la supuesta capacidad de reducir la papada y definir la línea mandibular mientras se duerme. Celebridades como Kim Kardashian y decenas de influencers la han mostrado en sus cuentas, pero ¿funciona realmente?