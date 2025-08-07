In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Galiana era de esos periodistas que siempre trabajaba de buen humor, aunque también tenía su costado serio “y explosiva, al punto que solíamos bromear mucho con ese tema; se le ‘salían los tornillos’ y había que aguantarlo”, al decir de Juan Manuel Asis, que trabajó con él muchos años. “Tenía muy buen trato y eso lo transmitía a los compañeros de la redacción, a las fuentes, a los entrevistados. Y lo hacía aun en los momentos difíciles” recordó Isabel Lazzaroni, que también compartió tareas con Horacio.