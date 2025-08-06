 Sorpresa en el fútbol de Inglaterra: Ed Sheeran fue inscripto como jugador del Ipswich Town
Secciones
DeportesFútbol

Sorpresa en el fútbol de Inglaterra: Ed Sheeran fue inscripto como jugador del Ipswich Town

El club inglés sorprendió al incluir al cantante en la lista oficial de dorsales para la próxima temporada del Championship. Aunque no se confirmó si jugará, la movida generó repercusión global y comparaciones con el caso de Spreen en Argentina.

06 Agosto 2025

El anuncio del Ipswich Town generó una inesperada repercusión internacional tras dar a conocer los dorsales de su plantel para la próxima temporada del Championship, la segunda división del fútbol inglés. Entre los nombres oficiales sorprendió la aparición del cantante Ed Sheeran, quien fue registrado con el número "17".

Sheeran, reconocido a nivel mundial por su carrera musical, mantiene un vínculo estrecho con el club desde hace tiempo. En agosto de 2024 se convirtió en accionista minoritario al adquirir un 1,4% de las acciones. Sin embargo, su inclusión en la nómina como jugador profesional causó impacto tanto entre los hinchas como en el ámbito deportivo en general.

La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue replicada por medios de distintas partes del mundo. En Argentina, muchos usuarios la compararon con un hecho similar ocurrido a principios de 2024, cuando el streamer Spreen ingresó brevemente en un partido oficial de la Liga Profesional con la camiseta de Deportivo Riestra, lo que derivó en una sanción económica y advertencias por parte del Tribunal de Ética de la AFA.

En el caso del Ipswich, hasta el momento no se ha aclarado si la designación de Sheeran como jugador responde a una acción promocional o si existe la posibilidad real de que dispute minutos oficiales. Tampoco se ha emitido ningún comunicado adicional sobre su participación activa en entrenamientos o convocatorias.

Lo concreto es que, con este movimiento, el club logró posicionarse en el centro de la atención mediática internacional, sumando un nuevo capítulo al cruce entre el espectáculo y el deporte profesional.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
4

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados
5

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva
6

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Comentarios