Sorpresa en el fútbol de Inglaterra: Ed Sheeran fue inscripto como jugador del Ipswich Town

La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue replicada por medios de distintas partes del mundo. En Argentina, muchos usuarios la compararon con un hecho similar ocurrido a principios de 2024, cuando el streamer Spreen ingresó brevemente en un partido oficial de la Liga Profesional con la camiseta de Deportivo Riestra, lo que derivó en una sanción económica y advertencias por parte del Tribunal de Ética de la AFA.