Sorpresa en el fútbol de Inglaterra: Ed Sheeran fue inscripto como jugador del Ipswich Town

El anuncio del Ipswich Town generó una inesperada repercusión internacional tras dar a conocer los dorsales de su plantel para la próxima temporada del Championship, la segunda división del fútbol inglés. Entre los nombres oficiales sorprendió la aparición del cantante Ed Sheeran, quien fue registrado con el número "17".
Sheeran, reconocido a nivel mundial por su carrera musical, mantiene un vínculo estrecho con el club desde hace tiempo. En agosto de 2024 se convirtió en accionista minoritario al adquirir un 1,4% de las acciones. Sin embargo, su inclusión en la nómina como jugador profesional causó impacto tanto entre los hinchas como en el ámbito deportivo en general.
La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue replicada por medios de distintas partes del mundo. En Argentina, muchos usuarios la compararon con un hecho similar ocurrido a principios de 2024, cuando el streamer Spreen ingresó brevemente en un partido oficial de la Liga Profesional con la camiseta de Deportivo Riestra, lo que derivó en una sanción económica y advertencias por parte del Tribunal de Ética de la AFA.
En el caso del Ipswich, hasta el momento no se ha aclarado si la designación de Sheeran como jugador responde a una acción promocional o si existe la posibilidad real de que dispute minutos oficiales. Tampoco se ha emitido ningún comunicado adicional sobre su participación activa en entrenamientos o convocatorias.
Lo concreto es que, con este movimiento, el club logró posicionarse en el centro de la atención mediática internacional, sumando un nuevo capítulo al cruce entre el espectáculo y el deporte profesional.