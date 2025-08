"Gallardo me dijo que no iba a tener los minutos que quería": la charla que marcó la salida de Leandro González Pirez de River

Más allá del final, el defensor hizo un balance positivo de su último paso por el Millonario. “Cuando me fui en la primera etapa, no me fui del River que uno soñaba de chico. Volver y salir campeón como protagonista fue cumplir un sueño. Me entregué al máximo en todo momento, desde adentro o desde afuera, pero las etapas se terminan y era momento de buscar nuevos rumbos”, concluyó.