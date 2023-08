Fue suspendida la presentación del libro “Teatraria”, de Susy Shock

Sobre su libro, la artista destacó que “rejunta algunos textos, es una mirada desde la traba que soy hoy a todo mi recorrido. Reúne mi experiencia de escribir desde otro cuerpo y otros bordes y otras vivencias, fuera de la heterosexualidad. Empecé a hacer teatro desde los 14 años, en un oficio que me abrazó y lo transité desde una forma muy bella y creativa, pero luego me fui dando cuenta de que me faltaban experiencias acerca de la construcción de mis propias identidades. Tuve la urgencia de ir contando todas las historias y así nace el escribir”.