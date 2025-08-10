¿Por qué te despertás varias veces en la madrugada? Las causas psicológicas y cómo mejorar el descanso

Despertarse en medio de la noche no siempre es casualidad. Según especialistas, este fenómeno puede estar relacionado con factores psicológicos, físicos y de estilo de vida, y cuando se repite, compromete la calidad del descanso, generando irritabilidad, problemas de concentración y confusión mental durante el día.
Para la Mayo Clinic, este problema se enmarca dentro del insomnio, definido como la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Además, es más frecuente en etapas de estrés, cuando el cerebro permanece en estado de alerta.
La doctora Myriam Monczor, psiquiatra y especialista en sueño, explicó que con el paso del tiempo aumentan las fases superficiales del descanso y disminuyen las más profundas, lo que puede generar despertares frecuentes, sumados a otras causas como dolor crónico.
Cómo afecta la calidad del sueño
No se trata solo de cuántas horas dormimos, sino de qué tan reparador es ese sueño. La Fundación del Sueño de Estados Unidos evalúa esta calidad en base a cuatro indicadores:
- Latencia del sueño: cuánto tardamos en dormirnos.
- Número de despertares: cuántas veces interrumpimos el descanso.
- Tiempo despierto después de dormir: la dificultad para volver a conciliar el sueño.
- Eficiencia del sueño: proporción entre el tiempo dormido y el tiempo en la cama.
Según la doctora Daniela Silva, los adultos pueden despertarse hasta cinco veces por noche al finalizar cada ciclo, algo normal si son episodios breves. El problema aparece cuando no se logra volver a dormir, lo que indica un trastorno del sueño.
Las principales causas psicológicas
Diversos factores pueden explicar por qué te despertás varias veces en la madrugada:
- Estrés: altera las hormonas y neurotransmisores, provocando un sueño fraccionado e incluso pesadillas, según la doctora Stella Maris Valiensi, especialista en neurología y autora del libro La ruta del sueño.
- Depresión: de acuerdo con Johns Hopkins Medicine, quienes padecen insomnio tienen un riesgo diez veces mayor de desarrollar depresión, y el 75 % de las personas con depresión presentan problemas para dormir.
- Adicción a redes sociales: la luz azul de las pantallas antes de dormir reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.
- Pensamientos negativos: las preocupaciones y el diálogo interno afectan tanto la conciliación como el mantenimiento del sueño.
- Condiciones médicas: apnea del sueño, reflujo, obesidad abdominal, necesidad frecuente de orinar, resfriados y una habitación demasiado calurosa son algunas de las causas físicas que contribuyen al problema.
Cómo dormir toda la noche: recomendaciones de expertos
Si las interrupciones se acompañan de cansancio persistente, ansiedad o síntomas depresivos, es fundamental consultar con un especialista. Además, las doctoras Valiensi y Monczor aconsejan adoptar estos hábitos:
✔ Mantener horarios regulares de sueño.
✔ Crear un ambiente adecuado: silencio, oscuridad y temperatura confortable.
✔ Evitar comidas abundantes, café después de las 17 y alcohol, que fragmenta el sueño.
✔ Reducir pantallas por la noche y practicar rutinas de relajación.
✔ No permanecer en la cama más de 30 minutos si no conciliás el sueño: levantate, relajate y volvé a intentarlo.
✔ Hacer ejercicio regular, preferentemente por la mañana.
✔ Limitar siestas a un máximo de 30 minutos.
✔ No automedicarse.
El sueño reparador es clave para la salud física y mental. Por eso, identificar las causas de los despertares nocturnos y modificar hábitos puede marcar la diferencia en el bienestar diario.