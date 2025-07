Garnacho, Nico Paz y Luka Romero: Los "blindajes" en las Selecciones son una tendencia del fútbol moderno

En el mundo del fútbol, el blindaje no sólo se aplica a los contratos de los jugadores, sino también a su nacionalidad deportiva. Este tipo de blindaje busca evitar que selecciones extranjeras capten a jóvenes talentos que podrían representar a su país de origen. Ante el creciente interés de federaciones europeas por futbolistas con doble nacionalidad, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) implementó desde hace años un mecanismo para proteger a sus promesas: inscribir en FIFA a jugadores preseleccionables para las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, impidiendo que representen a otros países sin restricciones.