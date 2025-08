El futuro de Franco Colapinto en juego: ¿en qué consiste la "silly season" de la Fórmula 1?

En la tabla de resultados, Colapinto todavía no encontró su gran fin de semana. Fue 16° en Imola, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, se perdió Silverstone por una falla técnica, y cerró 19° en Bélgica y 18° en Hungría. Esos números no lo ayudan, pero tampoco lo condenan: todos sus resultados fueron condicionados por un coche que no compite.