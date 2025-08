El gesto en redes que refleja el malestar de Franco Colapinto luego del Gran Premio de Hungría

La comparación fue inevitable. La interpretación también. “Ese like es un palo para Alpine”, comentaron en redes. Y las reacciones no tardaron en llegar: desde tristeza por verlo resignado hasta apoyo absoluto por su manera de marcar lo que no funcionó. “Me da pena Franco likeando esto. Alguien lo puede hacer feliz”, escribió la usuaria que detectó la reacción. Pero otros lo tomaron con otra lectura: “Que no te de pena, es un mensaje para los propios”.