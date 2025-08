La decisión menos esperada en “La Voz”: Luck Ra eliminó a una dupla sin dudarlo

Una buena técnica vocal no es suficiente para esta instancia de Batallas de “La Voz”. El jurado prepara y acompaña, pero también exige. Cantar bien no basta. Ahora se exige también darle a cada canción una impronta propia, que no opaque al compañero de dupla, pero que sea lo suficientemente notoria como para permitirle a cada participante destacarse y seguir en juego.