Lucas Pusineri empieza a diagramar el plan para frenar a Ángel Di María

Pero antes de dejarse llevar por la mística, piensa en lo práctico. “Todavía no lo he planificado, pero vamos a tener una marca escalonada que pueda incomodarlo”, anticipa sobre cómo enfrentar a “Fideo”. Sabe que marcarlo no es tarea sencilla: su repertorio es tan amplio como imprevisible. Aun así, recuerda que Rosario Central no es sólo Di María: “Es un equipo con futbolistas que juegan juntos hace años, que tiene un gran recambio y mucho potencial. Neutralizarlos será clave para poder capitalizar a nuestro favor cualquier oportunidad que se nos presente”, advierte.