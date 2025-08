Victoria Villarruel denunció penalmente a uno de los dueños de La Derecha Diario

Negre sostiene que una consultora opera un ejército de trolls para poner a Villarruel en el “top of mind”, pero que no se conoce el origen de sus fondos. Dijo que Villarruel promovió activamente su propia agenda política, incluso contactando a líderes europeos (como ex dirigentes de Vox), buscando posicionarse como opción futura independiente de Milei.