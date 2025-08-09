Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general

La moda de los tatuajes “sin dolor” y su alto costo

El tatuador Romeo Lacoste, dueño de California Dream en Los Ángeles, ofrece este servicio junto a anestesiólogos certificados. El precio supera los 35.000 dólares, más del doble de un tatuaje grande tradicional. “Siempre priorizamos la seguridad”, asegura. Sin embargo, muchos estudios no cumplen con estas garantías y carecen de personal médico o equipos de emergencia, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como paro cardíaco, hipotensión o reacciones adversas a fármacos.