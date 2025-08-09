Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general

Lo que para muchos parece la solución perfecta para evitar el dolor de un tatuaje, puede convertirse en una trampa mortal. La reciente muerte del influencer brasileño Ricardo Godoi, de 45 años, tras someterse a anestesia general para realizarse un tatuaje de gran tamaño en la espalda, encendió las alarmas entre médicos y anestesiólogos.
La Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) y especialistas en la materia advierten que aplicar anestesia profunda fuera de un entorno hospitalario implica riesgos graves. “La lección aquí es: si no soportas tener el tatuaje despierto, no te lo hagas”, señaló la anestesióloga Tiffany Moon, reconocida por su participación en The Real Housewives of Dallas y por sus campañas de concientización.
Moon alertó que el principal peligro no está en la anestesia en sí, sino en el lugar donde se realiza el procedimiento: “Mi preocupación es que se hace en condiciones deficientes, sin medicamentos, equipos ni personal para actuar en caso de emergencia”.
Por qué es peligrosa la anestesia general para un tatuaje
La anestesia general deja al paciente inconsciente y sin capacidad de respuesta, por lo que requiere personal especializado y un entorno médico preparado para cualquier complicación. Según la ASA, debe cumplir los mismos estándares que una cirugía:
- Administración exclusiva por un anestesiólogo o profesional acreditado.
- Instalaciones con equipamiento equivalente a un quirófano y monitoreo constante de signos vitales.
- Evaluación médica previa y firma de un consentimiento informado que detalle los riesgos.
- Protocolos de recuperación y traslado como en cualquier intervención quirúrgica.
“Un estudio de tatuajes no es un entorno médicamente apropiado para aplicar anestesia general”, subrayó el presidente de la ASA, Donald E. Arnold.
La moda de los tatuajes “sin dolor” y su alto costo
El tatuador Romeo Lacoste, dueño de California Dream en Los Ángeles, ofrece este servicio junto a anestesiólogos certificados. El precio supera los 35.000 dólares, más del doble de un tatuaje grande tradicional. “Siempre priorizamos la seguridad”, asegura. Sin embargo, muchos estudios no cumplen con estas garantías y carecen de personal médico o equipos de emergencia, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como paro cardíaco, hipotensión o reacciones adversas a fármacos.
Recomendaciones antes de decidirse
Aunque la recomendación principal de los especialistas es evitar esta práctica, quienes insistan deben extremar cuidados: verificar las credenciales del anestesiólogo, exigir que el procedimiento sea en un centro médico y seguir las mismas indicaciones que en una cirugía electiva.
“Siempre pidan las calificaciones de la persona que los va a dormir, porque su vida está literalmente en sus manos”, enfatizó Moon.
Como concluyó Arnold: “La anestesia es muy segura cuando se realiza en el contexto adecuado. Fuera de ese marco, el riesgo aumenta de forma significativa”.