Alerta científica: por qué los ultraprocesados pueden generar adicción similar a las drogas

Investigadoras de cuatro prestigiosas instituciones de Estados Unidos -las universidades de Drexel, Michigan, Pensilvania y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo- lanzaron una advertencia contundente: es hora de que la adicción a los alimentos ultraprocesados sea reconocida como un trastorno clínico. Así lo expresaron en un artículo publicado en Nature Medicine, donde argumentan que estos productos pueden generar dependencia, activando los mismos mecanismos cerebrales que sustancias como el alcohol o la cocaína.