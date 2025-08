Un estudio advierte los peligros de secar la ropa dentro de casa

“Mi recomendación, si no hay otra posibilidad, es hacerlo a primera hora del día en un lugar amplio y ventilado para que no se concentre la humedad y, a ser posible, que la persona no se encuentre en casa durante las primeras horas del secado, si presenta dicha sensibilización”, sentencia la experta. Asimismo, aconseja centrifugar otra vez la ropa, una vez lavada, para que al tenderla no esté tan húmeda.