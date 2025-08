Bob Wilson revolucionó la escena teatral

La primera obra que lo catapultó al mundo fue “Deafman Glance” (1970), una pieza de siete horas sin palabras, iluminada por luces que narraban sin voz. Su obra más reconocida, “Einstein on the Beach”, en colaboración con el compositor Philip Glass, es una ópera revolucionaria de cinco horas. En ella no hay historia ni texto, solo números cantados mientras los actores ejecutan movimientos lentos y simétricos. La acción visual y la musical entran en una danza de contrastes que fascina por su complejidad, describe la agencia Reuters. “Bob nos deja con su brillante visión de todo lo que tocó. Con admiración, respeto y amor, extrañaré a mi querido amigo”, escribió Glass en Instagram.