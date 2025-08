El mánager de Colapinto criticó a Alpine y luego borró el mensaje de sus redes

La frustración de Colapinto es palpable y viene en aumento. Tras la carrera, el argentino calificó su actuación de "un desastre” y reportó que la primera parada fue de 10 segundos y la segunda de 9 segundos, lo que le hizo perder mucho tiempo. "La carrera en sí no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores en la largada, en los pit stops... Mala en general, no fue un buen día", dijo.