"Miguelón" Figueroa y su pareja fueron condenados por amenazar al gobernador Jaldo, a un juez y a tres fiscales

Al ser consultado por el juez Augusto José Paz Almonacid, Figueroa reconoció su responsabilidad penal y pidió disculpas a las víctimas. “Quiero pedirles disculpas a ellos, a sus hijos y a sus familias, sepan entender lo que me ha pasado. Me responsabilizo por lo que hice. Se haya malinterpretado, o no, me hago cargo de lo que dije. Acepto todo sobre la investigación que hicieron los doctores Picón y Zavalía y les doy las gracias por no haberme dado una condena más alta. Pido perdón por todos los insultos que dije”, manifestó.